Quartz Rouge onder het zadel bij Philippe Rozier

De Selle Francais hengst Quartz Rouge (Ultimo van ter Moude x Qredo de Paulstra), die tot voor kort werd uitgebracht door Jerome Hurel, is door de familie Smaga beschikbaar gesteld aan Philippe Rozier.

Onder Hurel behaalde Quartz Rouge in 2015 al een groot aantal uitstekende resultaten. Ze maakten in dat jaar deel uit van het Franse team dat de Nations Cup-wedstrijden won in Lummen en Sopot en ze namen ook deel aan het EK springen. Bovendien behaalden ze derde prijzen in de Grote Prijs van zowel Dinard als Dublin. 2016 was echter een minder goed jaar. ‘Het was geen gemakkelijke beslissing. We werken al vijftien jaar samen met Jerome. Hij reed Quartz Rouge vanaf zijn vierde jaar en ze hebben het fantastisch gedaan. We hadden een geweldige tijd samen en dat wordt zeker niet vergeten. We slaan alleen wat betreft Quartz Rouge een pagina om. We hebben voor Rozier gekozen omdat het paard zo bij ons in de buurt blijft en we hem zoveel mogelijk kunnen blijven volgen, al zal het wel wat minder worden dan we tot nu toe hebben gedaan. We blijven natuurlijk wel beschikbaar als Rozier vragen heeft en vice versa. Het draait voor ons allemaal om een goede relatie en het delen van successen,’ aldus Deborah Smaga.

Tour Villamoura

Quartz Rouge staat inmiddels bij Rozier op stal. ‘We hebben al wat gesprongen en hij gaf me een heel goed gevoel. Hij beweegt verrassend lichtvoetig en het springen lijkt hem nauwelijks kracht te kosten.’ Rozier wil met de hengst debuteren tijdens de Tour Villamoura.

De Franse springruiter richt overigens ook zijn blik op de toekomst met de aankoop van een aantal jonge paarden, waaronder de kampioen van de zesjarige paarden in Frankrijk, Aurora Rose ( Felton Mont Charles de Gaulle alias x Narcos II), die in het verleden werd gereden door Max Thirouin.

Bron: Studforlife.com

Foto: Remco Veurink