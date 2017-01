Prinses Nathalie zu Sayn-Wittgenstein nieuwe Deense bondscoach

Afgelopen dinsdag werd bekend gemaakt dat de Deense prinses Nathalie zu Sayn-Wittgenstein de Deense bondscoach dressuur Rudolf Zeilinger opvolgt.

De 41-jarige prinses maakte vijftien jaar lang deel uit van de internationale dressuurtop en vertegenwoordigde Denemarken op twee Olympische Spelen, waarvan ze in 2008 brons won met het team, vier wereldkampioenschappen en zeven Europese kampioenschappen. Haar grootste successen behaalde ze met Digby, de Deense Warmbloed ruin die nu twintig jaar oud en met pensioen is.

Brede steun

‘Ik kijk echt naar uit naar het bekleden van de positie van bondscoach van Denemarken. Het is een nieuwe en spannende uitdaging, die veel voor mij betekent. Ik hoop dat ik samen met de ruiters in de toekomst een sterk team kan vormen en dat we de positieve ontwikkeling die de Deense dressuursport in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt kunnen voortzetten’, aldus Zu Sayn-Wittgenstein.

De Deense sportbond meldde dat ze een goed contact onderhouden met de topruiters in het land ‘en dat er brede steun is voor Nathalie als bondscoach.’

‘Het is ons doel is om bij de top van de wereld te blijven horen en dat vereist dat het werk rond de nationale ploeg is gebaseerd op vertrouwen en erkenning. Daarom zijn we blij dat de ruiters onze keuze voor deze coach ondersteunen. Nathalie is een van onze meest ervaren ruiters. Ze heeft flink wat ervaring met coaching en beschikt over een breed netwerk in de internationale hippische sport. Ik kijk er naar uit om met haar te werken’, aldus elitemanager dressuur en chef d’equipe Kimi Nielsen.

Bron: Dressage-News.com

Foto: Remco Veurink