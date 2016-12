Poll: Doe jij naast het paardrijden aan een andere sport?

Hoefslag bezocht onlangs topschaatser Anoinette de Jong, die naast schaatsen een andere grote liefde heeft, en dat is de springsport. En dat leverde een verhaal op dat je niet mag missen en in januari in de Hoefslag verschijnt. In deze Poll vragen we welke sport jij naast het paardrijden doet…

Paardrijden

De 21-jarige Antoinette die op dit moment de hele wereld over reist om zich met de wereldtop lange baan schaatsen te meten weet dan ook zeker dat ze na haar schaatscarrière haar focus weer op de paarden en springsport zal richten. Rijden doet Antoinette nu vooral naast het schaatsseizoen. Ze stelt dat het rijden een prima aanvulling is op het intensieve trainingsprogramma dat ze in de zomer heeft. ‘Ik heb na het rijden soms spierpijn, en dat is goed’.

Andere sport

Andersom is het ook zo dat het voor ons ruiters, al dan niet actief in de wedstrijdsport, heel goed kan zijn een ander sport te beoefenen. Omdat je andere spieren en je uithoudingsvermogen traint komt dat ten goede aan je paardrijden. Daarom deze poll, waarin we vragen welke andere sporten jij beoefent naast het paardrijden….

Welke andere sport beoefen jij naast het paardrijden? Hardlopen / wandelen

Fitness op een sportschool of thuis

Zwemmen

Andere sport

Ik rijd alleen paard en beoefen geen andere sport Bekijk stemmen

Foto: Judith Houben