Pieter Devos wint Grand Prix van Bordeaux

In een barrage met 7 deelnemers trok de Belg Pieter Devos zondag aan het langste eind tijdens de Grand Prix van Bordeaux. In het CSI5*-W 1.60 meter parcours was hij met 35.49 seconden de snelste.

Devos zadelde zondag zijn 12-jarige KWPN-vosruin Apart (Larino). Op de tweede plaats eindigde de Ier Bertram Allen met Izzy By Picobello (Cicero Z / 36.38 seconden), plek drie was voor Ludger Beerbaum en Chaman (Baloubet du Rouet / 38.03 seconden).

In de met 115.00 euro prijzengeld gedoteerde rubriek was Leopold van Asten de beste Nederlander op de 15e plek. Met VDL Groep Beauty (For Pleasure) kreeg Van Asten een springfout in de eerste ronde.

Maikel van der Vleuten eindigde met VDL Groep Arera C (Indoctro) op plek 23. De combinatie noteerde acht strafpunten.

Foto: DigiShots