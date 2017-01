Persoonlijk record voor Mary Hanna en KWPN-er Boogie Woogie

Met een persoonlijk record heeft de Australische dressuurruiter Mary Hanna de Grand Prix Special van de CDI3* in Boneo op haar naam geschreven. Ze zadelde voor de proef haar 11-jarige KWPN-ruin Boogiewoogie.

De 5-voudig olympisch ruiter noteerde een score van 71.588 procent. Het is de eerste keer dat de 62-jarige amazone meer dan 70 procent bij elkaar reed met Boogie Woogie (Du Moulin x Florett As) sinds ze een jaar eerder op hetzelfde evenement hun debuut maakten in de Zware Tour. In september was de spécial van de combinatie goed voor 69.745 procent in het Duitse Darmstadt.

Hanna en Boogie Woogie wonnen na de spelen van afgelopen zomer alle wedstrijden waaraan zij deelnamen, vier tot u toe. De ruin werd gefokt door J.B.A. Oostelaar uit Luttenberg.