Kittel: ‘Het gevoel van één zijn met het paard, daar kan niets tegenop’ (video)

En weer kwam daar zijn bekende smile. Patrik Kittel was zo blij met zijn kür op muziek op Jumping Amsterdam. De Zweedse dressuurruiter scoorde met Deja 80,269 procent. Goed voor de 3de plaats, achter winnares Isabell Werth (90,720!).

‘Dit is een van de beste plaatsen in de wereld om te rijden’, zei Kittel na afloop in een interview met de Hoefslag. ‘Die lach komt omdat als je zoveel traint en oefent, je dan de ring in komt en het lukt… Dat krijg je uitbetaald waar je allemaal voor gewerkt hebt. Ik voelde dat Deja zo blij was. Daar word ik ook gelukkig van. Het gevoel van één zijn met een paard, daar kan niets tegenop.’

Jury beïnvloeden?

Als je heel zuur zou redeneren, kun je ook denken dat Kittel zo enthousiast is na een proef om de jury te beïnvloeden. Niets van dat alles, zei hij zelf. Wie de Zweed ook een beetje kent, weet dat hij écht zo is. ‘Zoiets zou ik nooit doen’, antwoordde Kittel. ‘Als ik blij ben, dan ben ik blij. De juryleden moeten hun werk doen en daar heb ik niets mee te maken. Ik ben enthousiast over mijn prestatie en dat is het enige dat telt.’

Bekijk hierboven in de video het hele interview met Kittel over zijn muziekkeuze, zijn toekomstplannen en over rijden in Nederland.

Bron: Hoefslag/Robert Hüsken