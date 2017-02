Paralympische sporters: ‘Krijgen wij nog aandacht’

Heeft u ook meegekregen dat er in 2016 door de Paralympische sporters voor Nederland veel meer medailles zijn behaald dan op de Olympische Spelen voor Nederland? En dat de aandacht van de media daarin geen gelijke pas hield? Tijd voor een evaluatie.

45997 Handtekeningen

De aandacht van media die de Paralympische Spelen kreeg, bleef beperkt tot korte samenvattingen en livestreams die alleen via internet te volgen waren terwijl de Olympische Spelen op zowel Nederland 1, 2 en 3 dagelijks te volgen waren. Dit feit viel de rest van Nederland ook op en dat leverde dan ook een petitie op die fanatiek door 45997 mensen ondertekend werd. Voor dit artikel zijn Daniel Schildkamp de persvoorlichter van Paralympic TeamNL, Peter Kloosterhuis de hoofdredacteur van NOS Evenementen en Paralympische ruiter Demi Vermeulen geïnterviewd om te weten te komen hoe zij over het onderwerp denken.

Geen onderscheid

Sinds de Paralympische Winterspelen in Vancouver is Daniel Schildkamp dé persvoorlichter van Paralympic TeamNL. Als persvoorlichter omschrijft Schildkamp de Paralympische Spelen dan ook als een prachtig evenement waarbij sporters met diverse handicaps op de toppen van hun kunnen presteren. Daniel geeft aan dat vanuit de NOC*NSF de paralympische sport hetzelfde wordt behandelt als de olympische sport, toch merkt hij ook op dat de Paralympische Spelen wel minder media-aandacht krijgen dan de Olympische Spelen. ‘Wij zijn zelf niet zo bezig met een ‘strijd’ om de aandacht tussen ‘Olympisch en Paralympisch’, geeft Schildkamp aan.

Parasport professioneel

Desondanks probeert het Paralympic TeamNL er toch alles aan te doen om media-aandacht te krijgen. ‘Ik zorg ervoor dat de sporters zo vaak en zo goed mogelijk in de media komen, uiteraard wel zonder dat hun topprestaties daaronder lijden. Daarnaast nemen wij vanuit NOC*NSF paralympiërs ook altijd mee in onze mediacampagnes richting de Spelen.’ Schildkamp merkt op dat olympische sporters nu vaak (nog) wat bekender zijn dan de paralympische sporters. Ook zien niet alle media de paralympische sport als een topsport, zo worden de Paralympische Spelen bij de NOS verzorgd door NOS Evenementen en niet door de sportredactie. ‘Het is aan ons om te laten zien dat paralympische sport echte topsport is. Dit doen we via de professionaliteit van de sporters, tegenwoordig zijn die heel professioneel. Alle sporters die namens Nederland deelnamen aan de Paralympische Spelen in Rio, zijn fulltime topsporters. Dat is een heel verschil met het verleden, toen paralympiërs ook nog wel eens parttime sporter waren. Dat kan in de huidige paralympische topsport niet meer. Het is aan ons om dat soort dingen te blijven uitstralen.’

NOS

Een andere grote partij in dit maatschappelijke thema is de NOS. Peter Kloosterhuis, hoofd van NOS evenementen is hiervoor geïnterviewd. Peter reageerde direct fel dat NOS wel genoeg media-aandacht besteed aan de Paralympische Spelen. ‘2x per dag een half uur, openings- en sluitingsceremonie op tv, finale van Marlou van Rhijn, radioberichten en live streams’ moeten laten blijken dat de NOS zich toch echt wel verdiept in de Paralympische Spelen.

Kleiner evenement

Maar waarom worden deze Paralympische Spelen dan gerekend tot de evenementen en niet tot de topsport? Waarom besteedt de NOS minder aandacht aan de Paralympische Spelen dan aan de Olympische Spelen? ‘De Paralympics zijn een kleiner evenement dan de Olympische Spelen: in aantal deelnemers, aantal sporten, deelnemende landen en locaties’, vertelt Kloosterhuis.

Niet stil staan

Toch neemt volgens Kloosterhuis de spanning toe en daarmee wordt het voor de televisie ook interessanter. Tegenwoordig hoort men tijdens de Paralympics elke ochtend om half negen op NPO Radio 1 updates en is er ook meer aandacht bij de NOS op televisie. Wanneer er naar de vorige Paralympische Spelen wordt gekeken, kan er gesteld worden dat dit al een grote vooruitgang is. ‘De ontwikkeling staat niet stil’, aldus Kloosterhuis.

Demi Vermeulen

De laatste en de meest belangrijke partij in dit maatschappelijke thema, die geïnterviewd is, is een paralympiër zelf. Zonder de paralympiërs zouden de Paralympische Spelen niet eens kunnen bestaan. Daarom is paralympische ruiter Demi Vermeulen geïnterviewd, die zilver en brons heeft gewonnen op de Paralympische Spelen in Rio 2016. Demi ziet zelf ook dat de onwetendheid bij de mensen zorgt voor een kloof tussen de Olympische Spelen en de Paralympische Spelen. “De paralympiërs zijn ook topsporters en werken er net zo hard voor”. Vermeulen vertelt ons dat ze het belangrijk vindt om te laten zien dat iedereen kan sporten, ook met een beperking.

Meerdere factoren

Zelf probeert Demi er ook veel aan te doen om de Paralympische Spelen meer onder de aandacht te brengen: ‘Je kan er zelf echt veel aan doen om meer media-aandacht te genereren voor je sport. Denk aan social-media accounts, maar ook interviews in kranten. Op die manier kan je mensen enthousiast maken en ook een kijkje achter de schermen geven.’ Toch ziet ook Demi Vermeulen dat er wel een stijging is in de media-aandacht voor de Paralympische Spelen. ‘Er zal meer uitzendtijd voor de Paralympische Spelen moeten komen op televisie. Daarmee kunnen er veel mensen bereikt worden. Maar ook de sporters zelf kunnen hun eigen sport op een positieve manier promoten. Het ligt aan meerdere factoren, ik denk niet dat er één manier is om meer media-aandacht te krijgen voor de Paralympische Spelen. Maar je ziet dat er de laatste jaren al wel veel meer aandacht is. Dus er zit wel echt een lift in.’

Een groei

Zoals u heeft kunnen lezen hebben de Paralympische Spelen toch wel media-aandacht gekregen. Dat de Olympische Spelen meer aandacht krijgt blijft een feit. Gelukkig zien alle partijen wel een groei in de media-aandacht voor de Paralympische Spelen. Zolang de resultaten van de Paralympische Spelen de komende Spelen weer zo geweldig worden, zal er hopelijk steeds meer aandacht voor deze bijzondere topsporters komen, want dat is wat ze verdienen.

Tekst: Joëlle Bax, Nikki Schouten, Suzan de Jongste

Studenten Hippische Bedrijfskunde van Aeres Hogeschool in Dronten

Foto’s: Remco Veurink / Leanjo de Koster / Sabine Timman