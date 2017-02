Paard&Koets naar De Peelbergen

Omdat Paard&Koets na drie jaar op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo al uit haar voegen is gegroeid verhuist het evenement in 2018 naar het Equestrian Centre De Peelbergen in het Limburgse Kronenberg. Daar smelt het samen met de internationale Menwedstrijden Horst aan de Maas.

In 2014 werd Paard&Koets, na een jaar van afwezigheid, overgenomen door Academy Bartels Event Management. Volgens de organisatie wordt de omvang van het evenement met de verhuizing naar De Peelbergen twee keer zo groot.

Bereikbaarheid

‘Voor menliefhebbers uit zowel Nederland, Duitsland als België is de bereikbaarheid optimaal. Ook buitenlandse bezoekers van nog verder weg zullen de reis naar Paard&Koets eerder ondernemen.’

Equestrian Centre De Peelbergen naast drie ruime hallen over diverse buitenpistes, een buitenterrein met waterpartijen, heuvels en bruggen, voldoende parkeergelegenheid en een restaurant.

Twee hallen van 75×35 meter en een hal van 120×40 meter bieden tezamen twee keer zoveel binnenruimte als het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo.

Terreinindeling

De internationale menwedstrijden vinden plaats op het buitenterrein dat voor de hallen ligt waarin Paard&Koets wordt ondergebracht. Eén hal wordt ingericht als Mensport piste (75×35 meter), waar mengerelateerde clinics en shows te zien zijn.

De Centrale hal van 120×40 meter biedt ruimte aan zo’n 75 standhouders met mengerelateerde producten.

Ruiter-hal

Nieuw is de Ruiter-hal met een piste van 50×20 meter waar gedurende de dag demonstraties worden verzorgd, afgewisseld met clinics over gezondheid, training en verzorging. Daarnaast biedt de Ruiter-hal ruimte aan zo’n 25 standhouders met algemene paardenproducten.

Horst aan de Maas

Als opmaat naar de samensmelting met Paard&Koets in 2018 verhuist de internationale menwedstrijd Horst aan de Maas al in 2017 naar de nieuwe locatie Equestrian

Centre De Peelbergen. Deze CAI3*-wedstrijd vindt plaats van 20 tot en met 23 april 2017 en is een gevestigde naam op de wedstrijdkalender voor enkel-, twee- en vierspan paarden.

De vierspancombinaties strijden hier om de Nederlandse titel en punten voor de Wereldbeker.

Bron: paardenkoets.nl

Foto: Remco Veurink