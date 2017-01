Paard ernstig gewond door aanval hond

In het Amsterdamse Bos is zondagmiddag een paard ernstig gewond geraakt toen het werd aangevallen door een hond. De eigenaar van de hond ging er na het incident vandoor voordat de politie ter plaatse was.

Volgens Nakita de Boer van Nakita’s Eastend Stables vond het voorval plaats tijdens een buitenrit in het bos. ‘De eigenaar van de hond was in eerste instantie welwillend en deed de hond aan de lijn toen hij onze merrie Rainbow met onze bijrijdster Maud aan zag komen. Hij vertelde aan de ruiter dat de hond nog nooit paarden had gezien.’

Nadat de ruiter de hond had gepasseerd liet de eigenaar het dier weer los waarna hij terug rende. ‘Ineens rende hij tussen ‘Bo’ haar benen door en beet hij haar in de borst. Toen hij nog een keer beet, in haar been, liet hij niet meer los. De eigenaar heeft geslagen en getrokken, maar het duurde wel een minuut voordat hij los was.’

Na het incident kon de ruiter afstijgen en de politie bellen. ‘De baas van de hond bleef op een afstandje wachten, maar ging er op het laatste moment toch vandoor in een donkergrijze of zwarte Seat.’

Ooggetuigen

Volgens Nakita de Boer was er een aantal ooggetuigen, maar heeft niemand een kenteken kunnen noteren. Het gaat volgens de omstanders om een lichtgrijze pitbull-achtige hond.

De 19-jarige merrie is door de dierenarts behandeld aan haar verwondingen. ‘Omdat het om ernstige bijtwonden gaat, waar veel bacteriën bij zijn gekomen, moeten ze open blijven. De snijranden zijn schoon gesneden en Bo krijgen pijnstillers en antibiotica.’

Op de facebookpagina van Nakita de Boer staat een oproep om haar post over het incident te delen. Daar staan ook foto’s van de gewonde merrie.