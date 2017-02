WK’s enkelspan en paramennen volgend jaar in Horst

Twee Wereldkampioenschappen mennen vinden volgend jaar gelijktijdig plaats van 28 augustus tot en met 2 september op de terreinen van de hippische evenementenzone De Peelbergen in Kronenberg (Horst). De FEI heeft namelijk het WK enkelspan en het WK Paramennen toegekend aan de organisatie van de internationale menwedstrijd in Horst aan de Maas.

Tegelijkertijd

De beide wereldkampioenschappen vonden nog niet eerder tegelijkertijd plaats op op dezelfde locatie. In het persbericht van de KNHS vertelt organisatie voorzitter Nico Rijbende: ‘Gezien de ambitie van onze organisatie passen deze internationale kampioenschappen uitstekend in onze visie richting het organiseren van top-mensportevenementen. We zijn dan ook zeer verheugd dat zowel de KNHS als de FEI hun vertrouwen in onze organisatie hebben uitgesproken door beide kampioenschappen aan ons toe te kennen.’

Van 20 tot en met 23 april wordt dit jaar de traditionele CAI3* Horst voor het eerst gehouden op de nieuwe locatie, de hippische evenementenzone De Peelbergen in Horst.

Bron: Persbericht KNHS

Foto: Remco Veurink