Valse start IJsbrand Chardon én Boyd Exell in Göteborg

De eerste ronde van de wereldbekerfinale mennen in Göteborg is niet goed verlopen voor IJsbrand Chardon. Hij zag drie balletjes in het zand rollen en moest mede daardoor aansluiten als zevende en laatste.

Beter verging het Koos de Ronde op de Gothenburg Horse Show. Eén afgeworpen bal in een relatief langzame tijd deden hem op plek vier belanden.

En wie heeft er de beste kaarten in handen voor de finale van morgenmiddag? Verrassend genoeg níet Boyd Exell, de titelverdediger die op één na alle wedstrijden waaraan hij deelnam dit seizoen won. Hij werd derde, nipt voor De Ronde.

Op één en twee zien we Jószef Dobrovitz en Jérôme Voutaz. Zij hebben een onderling verschil van slechts 13/100 seconde, in het voordeel van de Zwitser. Hun voorsprong op Exell bedraagt drie seconden.

Morgen om 10.40 uur is de tweede ronde en de winning round. Live te volgen via FEI TV.