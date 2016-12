Tweede plaats voor Koos de Ronde in Mechelen

De rijders met een wild card maakten donderdagmiddag de dienst uit in de eerste wedstrijd van de FEI Wereldbeker vierspannen tijdens Jumping Mechelen. Boyd Exell won, voor meervoudig Mechelen-winnaar Koos de Ronde en lokale favoriet Glenn Geerts.

Twee foutloos

Level 4 parcoursbouwer Jeroen Houterman had een mooi parcours ontworpen voor de acht menners, waarin techniek en snelheid elkaar vlot afwisselden. Exell en Geerts wisten als enigen de lei schoon te houden. Geerts zette als eerste starter de te kloppen tijd neer, maar deze werd al gauw verbeterd door Exell, die maar liefst 13 seconden sneller was. Koos de Ronde had een nieuw paard in zijn achterspan lopen, de 11-jarige Amadeo V. De Ronde’s basistijd was zeven seconden langzamer dan Exell, maar dit bleek ondanks een afgeworpen balletje voldoende te zijn voor de tweede plaats.

Chardon en Timmerman

IJsbrand Chardon was twee seconden sneller dan De Ronde, maar moest twee balletjes incasseren en eindigde op de vierde plaats. Hiermee bleef hij Theo Timmerman, die collega-vierspanrijder Rob Lommers als groom op het rijtuig had, voor. Jérôme Voutaz tikte drie balletjes van de kegels en werd zesde, voor Rainer Duen en Georg von Stein. De regerend Duits kampioen verslikte zich in de tweede marathonhindernis waardoor hij kostbare seconden verloor en er in totaal vijf balletjes rolden.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink