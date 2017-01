Trainingsmethode ‘soring’ verboden na jarenlange campagnes

Het Amerikaanse ministerie van landbouw heeft, onder druk van de HSUS (dierenwelzijnsorganisatie) en een nationale campagne, een verbetering van de Horse Protection Act bekendgemaakt aangaande het toepassen van ‘soring’ bij Tennessee Walking Horses en soortgelijke rassen.

‘Soring’ heeft als doel om extreem gangenwerk te bewerkstelligen bij onder andere Tennessee Walking Horses. Dit wordt bereikt door middel van het gebruik van onder andere bijtende chemicaliën, of andere middelen waarmee het paard vanwege ongemak extremer beweegt.

Horse Protection Act

De Horse Protection Act is aangepast en goedgekeurd door het parlement. Dit houdt in dat het wettelijk verboden is om paarden die op deze manier getraind worden te vervoeren, verkopen, tentoonstellen of ermee deel te nemen aan shows. Ook het gebruik van attributen of substanties die voor ‘soring’ gebruikt kunnen worden is verboden.

Door het aanpassen van de wet houdt het ministerie vinger aan de pols bij deze tak van sport en zal het toezien op het naleven van de regels. Geen andere tak van paardensport werd in Amerika eerder zo onder de loep genomen als deze.

Mazen in de wet

De eerste stap in dit proces werd al meer dan 45 jaar geleden genomen. Het congres keurde in 1970 de Horse Protection Act goed, in een poging om de trainingsmethode uit te bannen. Er waren echter wat mazen in de wet, waardoor trainers deze methode bleven hanteren.

De aanpassing moet ervoor zorgen dat er geen onduidelijkheden meer over mogen bestaan: ‘soring’ is niet langer toegestaan. De grootste dierenwelzijnsorganisatie van de Verenigde Staten, de HSUS, is verheugd met dit nieuws, maar blijft waakzaam.

Bron: Humane Society / USDA / Hoefslag

Foto: Remco Veurink