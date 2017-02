Topper van Bettina Hoy officieel Lichte Tour-paard

Er zijn wel wat eventingruiters die ook dressuurpaarden starten, in de ‘hogere’ dressuur. Denk aan Ingrid Klimke en Michael Jung. Maar meestal hebben ze daar andere paarden voor dan hun eventingtoppers. Zo niet de kersverse Nederlandse bondscoach Bettina Hoy.

Zij reed afgelopen weekend haar eventingpaard Designer de ring binnen om een Prix St.Georges-proef te rijden. En ging naar huis met een winstpunt. ‘Zooo trots op hem’, liet ze opgetogen weten. ‘Designer officieel een PSG-paard… en ook nog als vijfde geëindigd!’

De dertienjarige Westfaler ruin van Dali x is de nummer één van Hoy. Volgens de amazone heeft hij met name veel springtalent. In 2010 en 2011 eindigde hij al vooraan op het WK voor jonge eventingpaarden. Sindsdien maakte hij de verwachtingen waar. Zo was hij tweede op het CIC3* in Renswoude in 2014 en sloot hij het CCI4* in Badminton in 2015 af met een vijfde plek. Vorig jaar was hij er twintigste, terwijl hij de driesterren wedstrijd in Luhmühlen eindigde op positie vijf. De zware wedstrijd in Burghley leverde in 2016 eveneens een topnotering op: zesde.

De voor Duitsland rijdende amazone gaf bij het accepteren van de positie als bondscoach van het Nederlandse eventingteam aan te blijven rijden. Ze zal dan ook met Designer, Medicott en andere paarden van de partij blijven op wedstrijden.

Facebook Bettina Hoy/Hoefslag

Foto: Jon Stroud FEI