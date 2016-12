Tim Lips: ‘Focus met Bayro op Badminton, niet op kader’

Eventingruiter Tim Lips laat weten dat hij Bayro in elk geval volgend jaar kan blijven rijden. Ook goed nieuws is dat zijn sponsoren Bavaria, Van Kessel Olie en Haegens Kraanverhuur hun samenwerking hebben verlengd voor een jaar.

‘De eigenaren van Bayro hebben besloten hem in ieder geval in 2017 bij mij te laten en dat is natuurlijk fantastisch’, aldus een opgetogen Tim Lips op zijn website. ‘Hij is weer helemaal terug in training en hartstikke fit en fris. Hij was mee naar een indoor wedstrijd in Genève en dat concours leek wel een soort trigger voor hem. Hij werd ineens weer heel gretig in de cross en dat heeft hij tot nu toe ook in de training vastgehouden. Alsof hij nu na zijn vakantieperiode even een wedstrijd nodig had om er weer echt zin in te krijgen.’

Focus op Badminton

In overleg met de eigenaren van Bayro is besloten dat Tim zich volgend jaar op een aantal grote, prestigieuze concoursen zoals Badminton en Boekelo richt en niet mee te rijden op het EK. ‘De timing van het EK is onhandig met de China Games, waar ik mijn Chinese team op moet voorbereiden’, vertelt Tim. ‘Daarnaast vind ik het fijn om wedstrijden te gaan rijden die ik echt heel leuk vind.’

Uit het kader

‘Badminton is de grootse wedstrijd ter wereld, dus daar ga ik nu de eerste helft van het seizoen helemaal naar toe werken. Dat ik het EK laat schieten heeft ook tot gevolg dat ik uit het kader stap. Maar ik hoop aan de eisen te kunnen voldoen om in 2018 gewoon weer terug in het kader te komen. Want via het WK wil ik uiteraard vol voor de Olympische Spelen in Tokio gaan.’

Bron: Tim Lips

Foto: Remco Veurink