Pikeur levert vergunning in vanwege ‘middelvinger-schorsing’

Het zou wel eens het einde van een tijdperk kunnen betekenen. Pikeur Hugo Langeweg sr., verantwoordelijk voor vele overwinningen, heeft laten weten dat hij zijn vergunning voor het jaar 2017 niet vernieuwt.

Opgestoken middelvinger

De reden voor het inleveren van zijn vergunning is gelegen in een schorsing. Langeweg sr. werd onlangs voor een periode van drie maanden geschorst wegens het vermeende opsteken van een middelvinger. ‘Ik heb een vinger opgestoken, ze weten niet eens of het de linker- of de rechterhand was’, aldus de 64-jarige pikeur. ‘En ik ga geen nieuwe vergunning aanvragen als ik die toch niet mag gebruiken.’

Afscheid in stijl?

Mocht Langeweg sr. inderdaad de daad bij het woord voegen, dan heeft hij gisteren op Wolvega afscheid genomen in stijl. Zijn laatste twee koersen zette hij overtuigend in winst om. Titanium Gar won de zesde koers in zijn loopbaan en ook Dame Alki liep even later naar de winst. De laatste overwinning is te bekijken in onderstaande video.

