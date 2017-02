KNHS staat helmcamera’s toe bij eventing

Per 1 maart 2017 gaat het nieuwe eventingreglement in en vanaf dan is een helmcamera in de cross toegestaan. Over het gebruik van helmcamera’s zijn veel vragen, dus tijd om duidelijkheid te scheppen!

Wat mag wel en wat mag niet?

Een helmcamera in de cross is toegestaan vanaf 1 maart 2017, maar wel op eigen verantwoording en mits de camera bij geringe aanraking losgekoppeld wordt van de helm of zó klein is dat deze geen invloed heeft op de eigenschappen van de helm.

Welke helmcamera’s zijn toegestaan?

De KNHS krijgt veel vragen over welke helmcamera’s zijn toegestaan en hoe die bevestigd moeten worden. Een tijd lang stond er een afbeelding op de website als voorbeeld van hoe een camera bovenop de helm bevestigd moest worden. Omdat de ontwikkeling van helmcamera’s snel gaat en er steeds meer soorten bijkomen, is ervoor gekozen om de volgende regel te hanteren. Een helmcamera is in de cross toegestaan, mits deze bij geringe aanraking losgekoppeld wordt van de helm of zó klein is dat deze geen invloed heeft op de eigenschappen van de helm.

Waar moet je op letten?

Ga je met een helmcamera de cross in, houd er dan rekening mee dat de vorm en de grootte van de camera invloed heeft op de eigenschappen van een helm en daarmee op de manier waarop jij wordt beschermd. Het is veiliger om met een gestroomlijnde helm met camera te rijden dan met een helm waarbij de helmcamera ver uitsteekt aan de bovenkant of zijkant.

Wordt er gecontroleerd?

Nee, dat is na deze reglementswijziging niet (meer) nodig. Het rijden met een camera is op eigen verantwoording, dus bewaak je eigen veiligheid bij de keus voor een camera en helm.

Foto: Remco Veurink

Bron: KNHS