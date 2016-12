Onbegrip over vertrek Martin Lips

Een foto van afgelopen jaar in Rio, tijdens de Olympische Spelen. Twee Nederlandse bondscoaches. De één blijft, de ander gaat. Tot verrassing van Martin Lips zelf en vele andere eventing-ruiters.



Tim Lips laat in zijn column van vandaag weten: ‘Gisteren werd bekendgemaakt dat mijn vader niet langer de eventing bondscoach is. Dat was wel even schrikken, ik had het niet zien aankomen. We zullen moeten wennen aan de nieuwe situatie. Ik heb diep respect voor het werk dat mijn vader verzet heeft voor de Nederlandse eventingsport.’ De nummer 21 van Rio maakte vandaag bekend dat hij volgend jaar uit het kader stapt om zich met Bayro te kunnen focussen op wedstrijden als Badminton.

‘Eventing op de kaart gezet’

Twaalf jaar lang gaf Martin Lips leiding en sturing aan de kaderleden eventing. Hoewel de KNHS de loftrompet steekt over de prestaties die met Lips werden behaald en de bondcoach niet te kennen had gegeven ermee te willen stoppen, verlengde de KNHS het contract niet. De bond is bezig met vergevorderde gesprekken met een potentiële opvolger, die ‘de benodigde stappen naar de absolute wereldtop kan maken en die naast cross- en springexpertise ook dressuurkennis meeneemt’.

De reacties in de eventing wereld zijn niet van de lucht: ‘Het zal niet meevallen om weer zo’n bondscoach te vinden’ en ‘Super wat jij de afgelopen jaren bereikt hebt. De eventing staat weer volledig op de kaart dankzij jou en je teamleden.’ ‘Serieus??’, is een verbaasde reactie.

‘We gaan je missen’

Elaine Pen, die in 2012 deel uitmaakte van het team dat onder leidig van Lips teambrons won op de WEG, verwoordt haar gevoelens als volgt: ‘Verward heb ik gister gelezen dat Martin Lips geen bondscoach meer zal zijn. Ik kan niet begrijpen hoe zo’n keuze wordt gemaakt. Ik kan me geen enthousiastere, meer positieve en daadkrachtige bondscoach voorstellen. Waar hij nodig was daar was hij!’

Dankzij Martin is de eventingsport in Nederland echt op de kaart gezet met als hoogtepunt die prachtige bronzen medaille op de WEG’, vervolgt Elaine. ‘Ik kan me nog even niet voorstellen hoe het straks zal zijn zonder Martin als coach. Martin, bedankt voor al jouw gedrevenheid en harde werk! Ik denk dat ik niet alleen ben als ik zeg dat we jou verschrikkelijk gaan missen als bondscoach!’

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink