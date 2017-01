Michael Jung wil met jong paard naar het EK

Michael Jung wil dit jaar niet met fischerRocana FST, fischerTakinou of La Biosthetique-Sam FBW naar EK in Strzegom, maar met de pas negenjarige Lennox 364. De Duitse top ruiter neemt de Sunlight xx-nazaat, aankomend seizoen het vaakst mee op wedstrijd en hoopt met hem ook het EK te kunnen rijden. Vorig jaar bracht Jun de ruin vijf keer uit in tweesterren wedstrijden.

Voorafgaand het WK wil de ruiter Lennox 364 starten in de CICI3* van Marbach (mei) en de CCI3* in Saumur (juni), of de ruiter in april ook in de CIC2* van Radolfzell zal starten is nog niet zeker.

CIC2* Kreuth

Met alle vier de paarden trapt de Duitse ruiter het seizoen in april af met alle vier zijn paarden, dit doet hij in de CIC2* van Kreuth.

La Biosthetique-Sam FBW zal vervolgens Jung naar Badminton gaan, om deel te nemen aan de CCI4*. De ruiter rijdt fischerRocana FST en fischerTakinou verder nog in de CCI4* van Lexington, eventueel komt daar Luhmühlen (CIC3*) nog bij.

Bron: Vielseitigkeits Sport/Hoefslag

Foto: Remco Veurink