Mechelen: Zinderende winst voor Chardon

IJsbrand Chardon won gisteravond in een bomvolle Nekkerhal de Wereldbekerwedstrijd mennen in Mechelen. Chardon versloeg in een zinderende strijd voor de tweede keer dit seizoen zijn aartsrivaal Boyd Exell, die tweede werd.



De Zwitser Jérôme Voutaz eindigde op de derde plaats. Koos de Ronde was net een fractie van een seconde te langzaam om zich te kunnen kwalificeren voor de winning round en moest genoegen nemen met de vierde plaats. Theo Timmerman tikte twee balletjes van de kegels en eindigde als zesde.

“Deze overwinning was geen kadootje,” vertelt Chardon. “Ik heb sinds Stuttgart een nieuw paard in mijn voorspan, Casper, en hij kwam gisteren tijdens de eerste wedstrijd niet in het ritme. Vanmorgen heb ik hem eerst tweespan gereden en vandaag liep hij al beter. Ik heb nog niet het gevoel van Stuttgart om straks de finale in Gothenburg te kunnen winnen, maar ik verwacht dat we nu weer in een mooi wedstrijdritme komen zodat ik kan bewijzen dat hij het kan. Ik heb er bewust voor gekozen om na Stuttgart 5 weken pauze te nemen en mijn komende wedstrijden volgen elkaar nu met mooie tussenpozen op.”

Internationaal level 4 parcoursbouwer Jeroen Houterman had een uitdagend parcours uitgezet, waarin een foutje gemakkelijk gemaakt werd. Dit overkwam ook Boyd Exell, die tot twee keer toe in dezelfde hindernis kostbare seconden verloor. “Ik wil liever op eigen kracht winnen,” vult Chardon hierover nog aan. “Mijn span draait heel snel en daar win ik tijd mee, op de lange stukken verlies ik nog te veel, maar vanavond is wederom bewezen dat het heel belangrijk is om foutloos te blijven, pas dan kun je winnen!”

Uitslag Wereldbekerwedstrijd vierspannen Mechelen 30 december 2016:

1. IJsbrand Chardon (NED) 128.71

2. Boyd Exell (AUS) 134.55

3. Jérôme Voutaz (SUI) 140.97

4. Koos de Ronde (NED) 144.05

5. Glenn Geerts (BEL) 147.04

6. Theo Timmerman (NED) 152.19

7. Georg von Stein (GER) 158.13

8. Rainer Duen (GER) 168.33

Stand Wereldbeker na 6 van de 8 wedstrijden:

1. Boyd EXELL AUS 27

2. Jozsef DOBROVITZ HUN 21

3. Koos DE RONDE NED 20

IJsbrand CHARDON NED 20

5. Georg VON STEIN GER 15

6. Jozsef DOBROVITZ jr. HUN 13

7. Theo TIMMERMAN NED 12

Jérôme VOUTAZ SUI 12

9. Edouard SIMONET BEL 8

10. Rainer DUEN GER 7

De eerstvolgende Wereldbekerwedstrijd voor vierspannen wordt gehouden in Leipzig, Duitsland, van 20 tot en met 22 januari 2017. Zowel IJsbrand Chardon als Koos de Ronde en Theo Timmerman komen hier aan de start.

IJsbrand Chardon start in:

Stuttgart (GER) 18-19.11.2016

Mechelen (BEL) 29-30.12.2016

Leipzig (GER) 20-22.01.2017

Bordeaux (FRA) 04.-05.02.2017

Koos de Ronde start in:

Boedapest (HUN) 03-04.12.2016

Londen Olympia (GBR) 16-17.12.2016

Mechelen (BEL) – met wild card 29-30.12.2016

Leipzig (GER) 20-22.01.2017

Bordeaux (FRA) 04.-05.02.2017

Theo Timmerman start in:

Stuttgart (GER) 18-19.11.2016

Londen Olympia (GBR) 16-17.12.2016

Mechelen (BEL) 29-30.12.2016

Leipzig (GER) 20-22.01.2017

Bron: KNHS

Archieffoto: Eric Knoll