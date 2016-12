Martin Lips stopt als bondscoach eventing

Martin Lips stopt als bondscoach. De KNHS verlengt het aflopende contract na 12 jaar bondscoachschap niet.

Hoger niveau

Lips tilde de Nederlandse eventingsport naar een hoger niveau. De bronzen teammedaille tijdens het WK in 2014, de eerste WK eventingmedaille ooit voor Nederland, was een absoluut hoogtepunt. Na het brons volgden een stabiele 4e plaats op het EK 2015 en een vooraf beoogde 6e plaats in Rio dit jaar. De KNHS is nu in vergevorderde gesprekken met een potentiele opvolger passend bij een benodigde stap naar de absolute wereldtop, die naast cross-country- en springexpertise ook dressuurkennis meeneemt. De jeugdcoaches blijven Jan van Beek voor de Junioren en Young Riders en Mans Buurman voor de pony’s.

Foto: Remco Veurink

Bron: KNHS