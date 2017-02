KNHS op zoek naar nieuwe reining bondscoach

De KNHS gaat geen nieuwe overeenkomst aan met bondscoach reining Dave Young. Reden hiervoor is dat de KNHS een volgende stap in de ontwikkeling van de reiningsport nastreeft. Daarbij is het van belang dat er structurele verbindingen worden gelegd tussen de diverse partijen in Nederland die zich met reining bezig houden.

Topsport directeur Maarten van der Heijden: ‘De komende jaren willen we de reiningsport in Nederland substantieel versterken en de pool van ruiters vergroten. Dave heeft de afgelopen jaren als bondscoach veel betekend voor onze topruiters. Het is nu tijd om een volgende stap te zetten. Het leggen van verbindingen tussen de technische commissie, het KNHS Reiningforum en de DHRA is daarbij een belangrijk focuspunt.’

Dave Young

Dave Young heeft sinds 2013 met grote expertise gefungeerd als bondscoach voor de Nederlandse reiningruiters, waarbij zijn inzet, begeleiding en kennis alom geprezen werden. Hij behaalde met de Nederlandse junioren zilveren en bronzen teammedailles. Sportief hoogtepunt was het winnen van de allereerste senioren teammedaille ooit voor de Nederlandse reining, de bronzen teammedaille op het EK in Aken in 2015.

De KNHS zeer dankbaar voor de grote inzet van Young en is momenteel op zoek naar een opvolger.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink