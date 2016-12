Jockey Tylicki na 7 weken ontslagen uit ziekenhuis

De Engelse jockey Freddy Tylicki die onlangs zwaar gewond raakte tijdens een val is vandaag uit het ziekenhuis ontslagen. Via social media laat hij weten dat hij nu aan een nieuw hoofdstuk van zijn herstel gaat beginnen.

Hij verklaart dat hij lang op deze dag heeft moeten wachten maar dat hij eindelijk is aangebroken. ‘Op weg naar de revalidatiekliniek en blijven vechten’ schrijft hij op Twitter.

De zwaargewonde jockey was al een maand van de intensive care af en lag nu op de algemene rug afdeling in het St George’s Hospital in Tooting. 31 Oktober kwam hij met de merrie Nellie Dean ten val op de renbaan van Kemptom. De merrie tuimelde over hem heen, waarna ook nog drie andere combinaties ten val kwamen. Tylicki moest met een traumahelikopter naar het ziekenhuis worden vervoerd, waar bleek dat hij vanaf zijn middel verlamd was geraakt.

Om hem te steunen heeft Matt Chapman, de presentator van At the Races, een inzamelingsactie gestart en een fonds opgericht. Inmiddels is circa 323.270 Euro opgehaald. Het IJF dat het fonds onder beheer heeft (International Jumper Futurity) deelt mee dat ze Tylicki blijven steunen zolang dat nodig is.

