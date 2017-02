‘Hartstikke trots’ op nieuw junioren voltigepaard Look@me

Het Nationaal Junioren Voltigeteam heeft de beschikking gekregen over een nieuw paard. Look@me van Hellen Engbersen van voltigevereniging ’t Prinsepaard uit Heerenveen zal ingezet gaan worden voor de jeugdige voltigeurs tijdens internationale voltigewedstrijden en een deel van de nationale wedstrijden.

Hippiadekampioen

De negenjarige merrie Look@me is pas sinds maart 2016 actief als voltigepaard en heeft zich volgens Engbersen ‘razendsnel ontwikkeld’. De merrie deed het afgelopen jaar wedstrijdervaring op met voltigeurs van ‘T Prinsepaard en enkele solisten en liep zelfs al mee op de Hippiade. ‘Ze pakt het zo snel op en is zo braaf. We hadden nooit gedacht dat ze er op de Hippiade al bij zou zijn, maar omdat ze zo braaf was namen we haar toch mee.’ Het resultaat was overweldigend, Look@me won de Nederlandse titel in de pas-de-deux van de klasse L.

Klein wereldje

Engbersen vertelt hoe het juniorenteam en Look@me bij elkaar kwamen. ‘Het voltigewereldje is redelijk klein en je komt elkaar op de wedstrijden dus allemaal tegen. Zeker op het hoge niveau ken je elkaar dus weet je dat het juniorenteam nog op zoek is naar een extra wedstrijdpaard. Na overleg met de bondscoach Diana van Klaveren bleek dat zij Look erg geschikt zou vinden. Ze had zich immers binnen een jaar zo ontwikkeld dat ze een juniorenteam wel zou kunnen dragen en het is natuurlijk ook een prachtige manier om een paard verder te laten ontwikkelen.’

Nadat beide partijen erover hadden nagedacht en de schema’s naast elkaar waren gelegd was de kogel door de kerk: de schimmel werd wedstrijdpaard voor het juniorenteam in 2017.

Drukke programma’s

De eerste wedstrijd van dit seizoen zal begin april in Lisse plaatsvinden. Het juniorenteam heeft een aantal nieuwe teamleden gekregen en zal dit jaar gebruiken als opbouw naar de Europese Kampioenschappen in 2018. De afgelopen jaren startte het team op Warnix, die beschikbaar werd gesteld door Kors van der Torren. Ook dit jaar blijft Warnix beschikbaar voor het team, maar heeft de reservestatus gekregen vanwege een druk programma bij de eigen vereniging.

Ook Look@me heeft een druk programma voor 2017, maar Engbersen laat direct weten erg zuinig op de merrie te zijn. ‘Juist omdat ze zich zo snel ontwikkelt en zo braaf is moeten we oppassen dat we haar niet teveel belasten. We hebben een druk programma, maar proberen het voor het paard zo rustig mogelijk te houden. Er zijn twee trainingen van het juniorenteam per maand, maar ze zullen slechts een keer per maand trainen met Look, want twee keer is gewoon teveel. Ook zal het team twee keer bij ons in Friesland komen trainen zodat ze wat minder vaak op reis hoeft.’

‘Hartstikke trots’

Engbersen laat weten ‘hartstikke trots’ op haar merrie én haar voltigeurs te zijn. ‘Het is toch altijd een teamgebeuren, om een paard klaar te stomen voor de voltigewedstrijden, en ik vind het geweldig hoe we dit gedaan hebben.’

Bron: KNHS / Hoefslag