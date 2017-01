Grand National-winnaar Many Clouds overleden na zege

De Engels Volbloed Many Clouds, die in 2015 de Grand National won, is gisteren na zijn zege in de Cotswold Chase op de renbaan in Cheltenham in elkaar gezakt en overleden.

Bijna verslagen

Many Clouds werd vlak voor de finish bijna ingehaald door de favoriet Thistlecrack, maar vocht zich op superieure wijze terug, waarna hij de overwinning pakte. Kort na de finish zakte de 10-jarige ruin in elkaar, waarna dierenartsen hem niet meer konden helpen. Many Clouds stierf ter plaatse.

Hartaanval

Oliver Sherwood, de trainer van de volbloed zei na het overlijden van Many Clouds: ‘Ik heb altijd gezegd dat hij voor je zou sterven, en dat is precies wat hij vandaag deed. Hij wilde die race gewoon winnen. Hij leek verslagen en in de laatste meters vocht hij zich naar voren en won toch. Ik train deze paarden al 32 jaar, maar je komt maar zelden een paard zoals hem tegen.’

Sherwood vermoedt dat de ruin stierf aan een hartaanval. Afgelopen zomer werd hij nog geopereerd vanwege ademhalingsproblemen na te zijn verslagen in de Grand National van 2016. Autopsie zal meer duidelijkheid over de doodsoorzaak van het paard moeten geven.

Bron: The Guardian

Foto: Shutterstock