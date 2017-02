FEI schorst endurancetrainers tegelijk met ruiters na positieve test

De endurance in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) komt wederom negatief in het nieuws nu de FEI heeft bevestigd dat zeven paarden die geregistreerd zijn in de VAE positief hebben getest op verboden middelen.

Normaal gesproken worden alleen de ruiters, die als de verantwoordelijke voor een positieve test worden gezien, direct geschorst. Echter, de FEI heeft nu voor het eerst ook de trainers met onmiddellijke ingang geschorst. ‘Dit is de eerste keer dat we de trainers en ruiters tegelijkertijd schorsen, maar als er meerdere overtredingen door dezelfde trainer worden gemaakt, is het overduidelijk dat er iets mis is met het stalmanagement van die trainer’, aldus Sabrina Ibáñez. ‘Met het onmiddellijke schorsen van de trainer wil de FEI duidelijk maken dat het geen enkele poging om de prestaties van het paard te beïnvloeden toestaat.’

Vier verboden middelen

Alle zeven paarden testten positief op dezelfde vier verboden middelen: het stimulerende middel cafeïne en de bijbehorende metabolieten theophylline, theobromine and paraxanthine. Theophylline wordt gebruikt bij de behandeling van verschillende luchtwegaandoeningen en kan door het lichaam worden omgezet in cafeïne. Een van de paarden testte bovendien positief op de corticosteroïde flumetason, die gebruikt wordt in de behandeling van huidaandoeningen.

Theophylline, cafeïne en theobromine mogen wel gebruikt worden als behandeling, maar moeten uit het lichaam verdwenen zijn zodra het paard deelneemt aan een wedstrijd. Paraxanthine mag nooit of te nimmer worden teruggevonden in het paardenlichaam.

Allen geschorst

De paarden, allemaal geregistreerd in de VAE, werden op vier verschillende evenementen in Abu Dhabi getest.

Rafik De Kerpoint, die door de Ierse Amy Louise McAuley werd gereden, testte tijdens de CEI2* ladies ride op 26 november 2016 positief op alle vier de middelen. Castlebar Lightning, Intisaar en Mraseel, allen gereden door ruiters uit de VAE, testten ook positief op alle vier de middelen tijdens de CEI 2* 120 kilometer op 17 december 2016. Mraseel testte bovendien positief op flumetason. Tijdens de 120 km CEI 2* op 24 december 2016 testte Salam Banquetol positief op de vier middelen. Tom Jones TE testte op 14 januari 2016 al positief, ook op alle vier middelen. Ook deze paarden werden gereden door ruiters uit de VAE.

De zeven ruiters en de trainers zijn allemaal voorlopig geschorst sinds 30 januari 2017. De paarden zijn voor een periode van twee maanden geschorst vanaf dezelfde datum.

Bron: Horse and Hound

Foto: Remco Veurink