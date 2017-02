‘Eebert was kanshebber, maar moest het nog wel doen’

De achtjarige tuigpaardhengst Eebert is vanochtend in ‘s-Hertogenbosch voor de tweede maal winnaar van de strijd om de Oregon Trofee geworden.

De Oregon Trofee wordt sinds 1998 jaarlijks verreden op de KWPN Stallion Show en staat bekend om de fanatieke strijd tussen de tijdens met hun KWPN-goedgekeurde tuigpaardhengsten.

Spectaculair

Aan deze twintigste editie van de Oregon Trofee deden zes tuigpaardhengsten mee. Eebert, Delviro HBC en Heliotroop VDM mochten terugkomen voor de finale. Uiteindelijk was het Eebert, gereden door Robbie van Dijk, die met zijn spectaculaire manier van bewegen voor de tweede keer met de overwinning aan de haal ging. Delviro HBC werd tweede, Heliotroop VDM derde.

Veel talent

Jan van Manen liet weten heel trots op zijn hengst te zijn. Over het antwoord op de vraag of hij voorafgaand aan de competitie dacht dat hij gemakkelijk zou gaan winnen hoefde niet lang nagedacht te worden. ‘Nee. Hij is wel een kanshebber, maar hij moet wel blijven lopen. Het is natuurlijk wel gewoon een goed paard met heel veel talent. Toen hij eenmaal aan het lopen was wist ik wel dat hij zou kunnen winnen, maar van te voren spreek ik mij daar niet zo over uit, dan krijg je een keer het deksel op de neus!’