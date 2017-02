Tim Lips: ‘Zara Dutti is weliswaar een schimmel maar óók groen’

Eventingruiter Tim Lips liet op zijn Facebook pagina weten weer een nieuwe aanwinst te hebben op stal en het wéér een schimmel is.

Zara Dutti

De vierjarige merrie met de naam Zara Dutti (v. First-Blue) is nog maar net zadelmak. Uiteraard heeft Lips wel verwachtingen van het paard maar het is nog veel te vroeg om er iets zinnigs over te zeggen.

Keyflow

Naast deze nieuwe aanwinst heeft hij nog veel meer schimmels op stal, waaronder de elfjarige ruin Bayro (v. Casantos), de 20-jarige ruin Keyflow N.O.P. en volbloedschimmel Tobruk (v. Brocco).

Lips vertelt: ‘Keyflow die is met pensioen maar mijn vriendin Emma rijdt er nog wel wat springwedstrijdjes mee. We hebben deze Zara Dutti aangekocht bij Anton Smolders. We hebben haar in eerste instantie aangekocht voor Emma en die zal haar ook het eerste gaan uitbrengen. Als ze L loopt of aangeeft het hogere werk aan te kunnen dan neem ik haar over’.

Springervaring

Het opleiden tot eventingpaard begint volgens Lips met het starten van springwedstrijden. ‘Al onze vierjarigen willen we eerst zoveel mogelijk springervaring laten opdoen en daarnaast thuis al regelmatig oefenen met watercombinatie, een afsprongetje en slootje. Uiteraard gaan we ook met alle paarden veel buitenritten maken in plaats van alleen maar trainen’, vult Lips aan.

Poetsen

Hij hoopt natuurlijk dat dit een heel goed paard gaat worden. En dat het wéér een schimmel is met veel poetswerk wuift hij enigszins lachend weg: ‘mijn uitspraak op Facebook was natuurlijk een geintje en ik geef heel eerlijk toe dat ik niet altijd zélf hoeft te poetsen. Ik heb een heel team om me heen dat me daarbij helpt’.

Bron: Hoefslag, overname zonder bronvermelding niet toegestaan

Foto: Tim Lips