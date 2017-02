Duitse federatie verbiedt ruiters af te reizen naar Dubai

De Duitse Olympische commissie heeft besloten dat zij niet langer startplekken in Dubai verschaffen voor hun enduranceruiters. De reden is het recente nieuws over dode paarden en het toedienen van verboden medicatie bij paarden in de Verenigde Arabische Emiraten.

Wanneer een Duitse enduranceruiter toch participeert in een nationale wedstrijd in Dubai dan mag de Duitse federatie (DOKR) deze ruiter weigeren op toekomstige nationale Duitse kampioenschappen. Daarnaast vraagt de DOKR om Duitse organisatoren van internationale wedstrijden niet langer ruiters uit de Verenigde Arabische Emiraten uit te nodigen.

Het verbod geldt specifiek voor Dubai, terwijl er ook in andere landen dode paarden en steroïdegebruik werd gezien. ‘We hebben gekeken naar andere landen, maar daar starten nooit Duitsers. Zij starten in Dubai en Abu Dhabi. Omdat in Abu Dhabi hard wordt gewerkt om de eisen van de FEI te handhaven hebben we het verbod beperkt tot Dubai.’

Foto: Sanoma

Bron: Reiter Revue