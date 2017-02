Menfamilie Brauchle in actie op de Leonberger Pferdemarkt

Tien tot en met veertien februari vindt de 326e Leonberger Pferdemarkt plaats in Leonberg, een plaatsje in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. De familie Brauchle, actief in de mensport, is sterk verbonden met deze markt. Al twee generaties lang presenteren ze op dinsdag in het Reiterstadion hun paarden van eenspan tot tienspan.

Steffen Brauchle

Omdat de pony’s voor het aangespannen rijden nu beoordeeld werden op zondag twaalf februari toonde Steffen Brauchle zijn kampioenspony’s aangespannen en aan de hand. Eenspan, tweespan, en vierspan zowel als zesspan een achtspan en een tienspan worden getoond. Het omspannen van acht naar tien kon het publiek in het stadion live volgen.

Wereldkampioenschappen

Steffen Brauchle, 28 jaar, is sinds 2007 bij vijf wereldkampioenschappen voor Duitsland uitgekomen. Hij heeft in totaal twee gouden en vier zilveren plakken gewonnen met zowel het team als individueel. Zijn totaal aantal medailles bij de Duitse kampioenschappen zijn er elf: zes gouden, drie zilveren en twee bronzen. Ook ontving hij het ‘Goldene Fahrabzeichen’.

Titels

Hoe kan hij zo succesvol rijden? Heel eenvoudig, de familie Brauchle is een team. Broer Michael rijdt net zo succesvol met de paarden. Vader Franz heeft ook al meerdere titels behaald en moeder Brigitte geeft les en richt zich op het ‘Verband der Förderung junger Fahrtalente’, een organisatie voor jong talent. Steffen Brauchle, van beroep mechanisch verspaner, rijdt dagelijks op zijn minst twee uur om zijn pony’s fit te houden. Daarbij komen nog talrijke cursussen vanwege zijn lidmaatschap bij het kampioenskader.

Parade

Morgen staat de familie Brauchle al om drie uur op zodat ze op tijd aanwezig kan zijn in Leonberg. Ook dan heeft Michael Brauchle als speciale attractie voor het publiek onder andere een tienspan mee. Het hoogtepunt is de aangespannen wedstrijd. De ereronde van de winnaars en deelnemers, maar ook de individuele presentaties tijdens de beoordelingen voor de premies zijn voor veel bezoekers het hoogtepunt van de dag. Een onderdeel van de parade zijn de winnende merries en andere paarden die als teken van de gewonnen prijzen gouden, zilveren en blauwe linten dragen. Een absolute highlight zijn de vele prachtige koetsen in de parade.

Aantal

In 1684 werd de Leonberger Paardenmarkt voor het eerst gehouden, gecombineerd met een vee- en kraampjesmarkt. Na uitgebreid archiefonderzoek werd het aantal markten gecorrigeerd naar 323 in 2014.

Eldiva

Ook een KWPN-gefokt paard staat in het lijstje van Brauchle. De merrie Eldiva (v. Patijn) loopt in het gouden EK-span van Michael Brauchle. Het Duitse hippische magazine ReiterRevue maakte in 2016 de paarden bekend waar lezers op konden stemmen voor de titel ‘Paard van het Jaar’. De paarden hadden één overeenkomst: allen wonnen één of meerdere medailles op het EK in 2015. Eldiva hielp Brauchle aan zijn eerste Europese titel bij de vierspannen. Ze is een blikvanger in het span van Brauchle, die haar daarom ook prees om haar talent in de dressuurring ondanks dat ze verder wel wat moeilijk in de omgang is. Naast de gouden medaille op het EK in Aken behaalde hij met Eldiva ook de nationale titel in Donaueschingen en landengoud in Riesenbeck.

Bron: Stuttgarter-Zeitung

Foto: Digishots