Komend weekend Snow Polo World Cup St. Moritz *video*

Van 27 tot en met 29 januari is St. Moritz, Graubünden, Zwitserland de thuisbasis van snow polo en gastheer van ’s werelds prestigieuze snow polo toernooi. Dit toernooi wordt hier al gespeeld sinds 1985. Behalve ooit zijnde het allereerste snow polotoernooi, is de Snow Polo World Cup St. Moritz het enige op hoog niveau gespeelde in de sneeuw.

Hoogtepunt

Gelegen in een prachtige natuurlijke omgeving, straalt de Snow Polo World Cup St. Moritz een unieke sfeer uit óp en naast het speelveld. De St. Moritzer eersteklas hotels verwachten voor dit toernooi veel bezoekers en VIPS. Een waar hoogtepunt in sport- en maatschappelijk leven.

Trofee van Cartier

Er wordt net als bij graspolo gespeeld door teams van vier spelers, waarbij dezelfde regels gelden. Vier teams van wereldklassespelers bieden een uniek schouwspel op het bevroren meer van St. Moritz. Een combinatie van culinaire verrukkingen in alle smaken, entertainment en sport met meer dan 10.000 toeschouwers! Er wordt gestreden om de felbegeerde trofee van Cartier.

Reto Gaudenzi

In 1978 vormde hotelier Reto Gaudenzi het eerste Zwitserse polo team. In 1983 speelde een Zwitserse ploeg een internationale wedstrijd voor de eerste keer en in 1985 vond de wereldpremière van een polo toernooi op sneeuw plaats op het bevroren meer van St. Moritz. In 1993 werd St. Moritz gastheer voor het Europees kampioenschap van FIP en in 1995 het Wereldkampioenschap FIP (op gras). Wat begon op de sneeuw van St. Moritz meer dan 30 jaar geleden werd een wereldwijde trend. Tegenwoordig wordt het gespeeld over de hele wereld van Aspen in de VS, Cortina in Italië en Tianjin in China. Maar St. Moritz blijft nog steeds het meest prestigieuze toernooi met het hoogste prijzengeld.

Klik hier voor het volledige programma

Bron: Snowpolo

Foto: Shutterstock