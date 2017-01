Eerste veulen van Triple Crown-winnaar American Pharoah geboren

Het allereerste veulen van Triple Crown-winnaar American Pharoah is geboren. Het hengstveulen werd dinsdag geboren op Brookdale Farm in Versaille (Kentucky) uit Kakadu, een merrie uit een goed presterende lijn. Het hengstje heeft nog geen naam gekregen.

American Pharoah ging in 2015 met pensioen, nadat hij de eerste Triple Crown-winnaar in 37 jaar werd. Om de Triple Crown te winnen moet een paard zowel de Kentucky Derby, Preakness Stakes als Belmont Stakes op zijn naam zetten. Dit was geen een paard gelukt sinds 1978. Vanwege deze bijzondere prestatie werd de hengst in 2015 genomineerd voor Sportman van het Jaar in de Verenigde Staten.

Hij werd na zijn rencarrière zeer populair als dekhengst, met meer dan 200 dekkingen in 115 dagen .Voor een rietje van het succesvolle paard vraagt met $200.000,-.

Foto: Kentucky Derby

Bron: Daily Mail