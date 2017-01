‘Open mond niet te hard bestraffen’

Een open mond tijdens een dressuurproef hoeft niet meteen in de totale score tot uiting te komen. Dat vindt internationaal jurylid Adriaan Hamoen.

Hamoen reageert op een Facebookbericht van Grand Prix-amazone Laurien van der Meer die schrijft dat jury’s ‘iets minder gefocust zijn op een mond die een keer wat open gaat’.

Aanleiding is een bericht van eerder deze week over de uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek, waaruit blijkt dat slechts 7% van de paarden op wedstrijd loopt met een correct afgestelde neusriem.

Gesloten mond

‘Tuurlijk zie je liever een gesloten mond, maar ik ben bang dat de meeste gesloten monden helaas kunstmatig zijn,’ schrijft Van der Meer. ‘Waardoor de monden die wel eens iets open gaan alleen maar meer opvallen.’

Hamoen is het daar mee eens, maar benadrukt dat de ene open mond de andere niet is. ‘Even een stukje open is wat anders dan ver open met een opgetrokken tong. Wanneer een paard zijn mond ondanks een strakke neusriem toch opendoet, geeft dat extra veel spanning, dus dat straft zichzelf. Een stille mond met schuim erop is momenteel helaas opvallend.’

Harmonie

Hamoen juicht het toe dat in de hogere klassen steeds vaker alleen op trens gereden wordt. ‘Wanneer de mond in de proef dan toch een keer opengaat, kun je dit in de punten van dat betreffende onderdeel tot uiting laten komen. Of onderaan het protocol bij de harmonie.’

Het jurylid pleit ervoor om de neusriemen op wedstrijden wat vaker te controleren. ‘Je kunt dat na een proef als jurylid best even doen. Mocht de neusriem te strak zitten, hoef je een combinatie niet direct uit te sluiten, maar je geeft wel het signaal af dat er op gelet wordt.’

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink