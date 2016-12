Opbrengst bronzen beeld naar Stichting Kika

Traditiegetrouw gaat Sale of the Rising Stars op zaterdagavond 21 januari op Indoor Drachten van start met een openingsstuk, waarvan de opbrengst ten goede komt aan een goed doel. Voor het tweede jaar op rij stelt kunstenares Jacqueliene van der Veer een schitterend bronzen beeld beschikbaar met het oog op Stichting Kika.

Iers jachtpaard Guinness

Begin dit jaar bracht het bronzen paard 3.500 euro op, geboden door GMB-oprichter Arend van de Pol. Recycling Kampen deed er nog een gift van 1.000 euro bij, waarna 4.500 euro kon worden overgemaakt aan KWF Kanker Fonds. ‘Ik vind het mooi om wat voor het goede doel te doen en het is tegelijkertijd ontzettend leuk om mijn werk aan het grote publiek te laten zien’, vertelt Jacqueliene van der Veer. Het springend paard dat dit keer geveild wordt, is het Ierse jachtpaard Guinness waarmee Brigitte Vonk al meerdere keren Nederlands kampioen jachtrijden op Paleis Soestdijk is geworden. ‘Ik ben stiekem eigenlijk wel benieuwd wat ze er zelf van vindt, want ze heeft het beeld zelf nog niet gezien.’

Veertien jonge talenten Brigitte Vonk heeft zelf al goede aankopen gedaan op eerdere edities van de Sale of the Rising Stars, de springpaardenveiling van Teus van den Brink. Estella W (v. Carthino Z) en Gradetty (v. Crespo VDL) springen zeer succesvol met Frederique Lebon. Dit jaar zijn er veertien jonge talenten geselecteerd en wordt de collectie door de organisatie omschreven als ‘beter dan ooit’.

Uitgeprobeerd

Ondertussen zijn de paarden al zeer veel uitgeprobeerd op de stal van Teus van den Brink in Nijkerkerveen. Op zaterdagmiddag 21 januari rond 14.30 uur worden de paarden nog één keer gepresenteerd, waarna de veiling rond 21.30 uur van start gaat onder leiding van Koen Olaerts

Stichting Kika

De Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) werft fondsen voor onderzoek naar kinderkanker. Doel is de genezingskans te vergroten.