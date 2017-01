Onmisbare vrijwilligers, waar zijn ze?

Vrijwilligers zijn onmisbare krachten, ook binnen de paardenwereld. Bij elk evenement of wedstrijd die georganiseerd wordt, worden er vrijwilligers ingezet. Het lukt niet altijd om ze te werven, het lijkt er zelfs op dat er steeds minder mensen te vinden zijn.

Binnen de redactie van Hoefslag zien we dat bijna iedereen vrijwilligerswerk doet, ook hier merken we dat de vrijwilligers hard nodig zijn. Webredacteur Mayra Versloot is vrijwilliger bij de TREC-wedstrijden die door TREC Noord georganiseerd worden. Hier is ze hindernisjury in de PVT (obstakelparcours). Ook binnen deze organisatie zijn vrijwilligers onmisbaar.

‘Uiteindelijk is er nooit een dringend tekort op de wedstrijd, maar er moet wel vaak flink geworven worden,’ vertelt Versloot. ‘Er worden ruim voor de wedstrijd oproepjes op Facebook geplaatst. De vrijwilligers worden goed verzorgd en krijgen een goedgevuld lunchpakket mee.’

Onderzoek

Drie studenten van Aeres Hogeschool Dronten (Feline de Jonge, Thirza van Hooij en Jildou Hofstee) hebben onderzoek gedaan naar het tekort aan vrijwilligers. Ze hebben onder meer onderzocht hoe mensen gemotiveerd kunnen worden om vrijwilligerswerk te gaan doen. Ze kwamen met drie mogelijke oplossingen:

Betalen

De rijvereniging maakt zelf een indeling van de taken en de leden die deze taken moeten vervullen. Mochten de leden niet kunnen of willen, kunnen zij deze afkopen voor een bepaald bedrag. Eventueel kan van dat geld weer een kleinigheidje voor de vrijwilligers gekocht worden. (Of de bbq aan het einde van seizoen van gehouden worden).

Stempelkaart

Met een stempelkaart werken. Als een lid een vrijwillige taak heeft uitgevoerd, krijgt deze een stempel op zijn of haar stempelkaart. Hiermee kan deze bij een volle kaart korting of iets dergelijks ontvangen. Bijvoorbeeld op een les, inschrijfgeld, ledenuitje etc.

Inschrijfgeld

Je kun het inschrijfgeld verlagen wanneer de ruiter ook vrijwilligerswerkzaamheden verricht die dag. Hierdoor maak je het aantrekkelijk om vrijwilligerswerk te verrichten.

Oorzaak tekort

De studenten hebben de voorzitster van de rijvereniging RSV Roosendaal gevraagd waarom zij denkt dat er minder vrijwilligers zijn. ‘De reden is waarschijnlijk dat mensen dat van huis uit steeds minder meekrijgen,’ denkt zij. ‘Vroeger was het vrij normaal dat je vrijwilligerswerk deed. Maar soms is de oorzaak onwetendheid; leden van ruiterverenigingen beseffen onvoldoende dat de wedstrijddagen niet alleen door het bestuur opgevangen kunnen worden. Zij doen ook alles vrijwillig maar kunnen niet zoveel werk aan.’

Leden moeten zich daarvan dus meer bewust zijn. ‘Op de algemene leden vergadering overleggen we ook altijd of het aantal geplande wedstrijddagen er niet te veel zijn.’

Foto: Jessica Pijlman/Made by Jessy

Bron: Hoefslag