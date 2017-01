5 x Onderhoud is behoud

Regen, modder, zweet. Je tuig en schoeisel hebben heel wat te verduren. Onderhoud is behoud. Daarom vijf gouden onderhoud tips voor jouw harnachement. Zo is alles weer schoon en gaat het langer mee.

Na elke rit even schoonmaken

Het is slim om je hoofdstel, zadel en andere lederen zaken na elke rit of wedstrijd even schoon te maken. Sommigen doen het juist voor de wedstrijd omdat alles er dan weer perfect uitziet, maar eigenlijk is erna praktischer. Als je het vuil verwijdert voordat het aankoekt, zijn je spullen makkelijker schoon te maken. Je kunt dan gewoon met een doekje met warm water aan de slag gaan. En hoe minder zeep je gebruikt, hoe minder vaak je hoeft in te vetten.

Vet of olie?

Of je olie of vet gebruikt is afhankelijk van de kwaliteit en de staat van het leer. Vet gebruik je meestal voor normaal onderhoud, dus als het leer regelmatig onderhouden is. Als het leer erg droog is, wordt olie snel geabsorbeerd. Vaak zuigt het de olie dan als een spons op.

Is je leer hard geworden? Laat het in de olie weken!

Als je leer erg is uitgedroogd, kan je het in de olie laten weken. Haal de riempjes uit elkaar en laat het even weken in een emmer met leerolie. Dan is het in een oogwenk zacht en soepel. Na het bad weer goed droogwrijven en het is weer klaar voor de strijd. Hoewel het voor echt uitgedroogd leer de oplossing is, zit er ook een keerzijde aan het gebruik van olie. Het is slecht voor de stiksels. Is je leer dus al soepel, dan kan je beter vet gebruiken in plaats van olie.

Verzorg beide kanten

Voorzie zowel de boven- als de onderkant van je leer van een laagje vet. Dan glanst het mooi en de verzorgende vetten trekken goed in het leer. Als je alleen de ruwe onderkant van het leer invet, trekt het vet snel in, maar daar schiet de glanzende zichtkant van je tuig niet echt veel mee op.

Kunststof? Een stuk makkelijker

Als je niet wilt poetsen en vetten, kan je beter voor kunststof kiezen. Dat kan je gewoon afspuiten met water en op laten drogen. Er zijn zelfs ruiters die hun kunststof hoofdstel in de vatenwasser doen na afloop van een rit waarbij het heel erg vies is geworden. Je hoeft het niet in te vetten en te onderhouden. Er zijn vandaag de dag genoeg kunststof producten op de markt die geen ‘plastic’ uitstraling hebben. Als je echter graag die klassieke uitstraling wilt, kom je toch vaak wel weer bij leer met het bijbehorende onderhoud terecht.

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink