Gertjan van Olst: ‘Negro is ons te dierbaar’

Hij drukte vet zijn stempel op de showavond, maar ontbrak in eigen persoon; Negro bevond zich tijdens het afscheid van zijn wereldberoemde zoon Valegro gewoon in zijn eigen stal in Den Hout. ‘Hij is 22 jaar, dit wilden we hem niet meer aandoen’, vertelt hengstenhouder Gertjan van Olst over de Hengst van het Jaar.

‘Nog voor geen 100.000,-‘

Van Olst was door het KWPN gepolst over medewerking aan het afscheid van Valegro op de hengstenkeuring en ook de titel van Hengst van het Jaar kwam ter sprake. ‘Maar het stond voor ons vast dat we Negro niet meer van huis laten gaan. Al hadden ze 100.000,- euro geboden om hem in Den Bosch te laten zien; we doen het niet.’

‘Negro is ons gewoon te dierbaar. We willen geen risico met hem lopen’, aldus Van Olst. ‘We wilden het hem niet aandoen om hem ineens weer in alle drukte terecht te laten komen. En als ik zie wat er gisteren allemaal voorbij kwam aan pony’s, fanfares en weet ik wat nog meer, dan ben ik blij dat we hem niet hebben meegenomen.’

De ogen van een driejarige

Vooropgesteld, Negro’s gezondheid laat niets te wensen over. ‘Hij is 22 en kijkt nog uit z’n ogen als een driejarige’, zegt Van Olst. ‘Hij dekt bij ons nog en staat verder in de paddock.’

Of Negro op de jaarlijkse hengstenshow van Van Olst nog aan het publiek getoond zal worden durft de hengstenhouder nu nog niet te zeggen. ‘Dat is pas in april! Maar we zullen dan zeker bij zijn titel stil staan’, lacht hij.

Eerste ‘Hengst van het Jaar’

De preferente Negro is de eerste KWPN-hengst die de titel ‘Hengst van het Jaar’ krijgt. Eerder werd er jaarlijks op de hengstenkeuring een Paard van het Jaar gehuldigd, na het tellen van publieks- en jurystemmen. Dit jaar heeft het KWPN voor het eerst voor een andere opzet gekozen. De publieksstem is weggevallen en ook is de titel niet meer weggelegd voor merries of ruinen.