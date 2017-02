Notting Hill in voetsporen halfbroer Don Ducky C-Two DVB

Een niet-alledaagse mede-geregistreerde bij catalogusnummer 46 cat. 44. Notting Hill C-Two DVB (v FS Numero Uno) op de NRPS-hengstenkeuring; naast fokker Christophe Carmeliet staat namelijk ook Dressuurstal Van Baalen te boek als eigenaar van de driejarige palominohengst. ‘Voor ons de manier om sport en fokkerij te combineren’, legt Carmeliet uit.

Het is niet de eerste keer dat Carmeliet een ponyhengst in gedeeld eigendom heeft met Dressuurstal Van Baalen. Ook dressuurcrack Don Ducky Two-C DVB (v FS Don’t Worry) was van de Belgische fokker en de stal van Coby van Baalen.

Combinatie sport en fokkerij

‘Met Coby kunnen we goede afspraken maken en op deze manier is het voor ons mogelijk om onze fokproducten in de sport te laten uitbrengen’, vertelt Carmeliet. Een soortgelijke samenwerking heeft Carmeliet overigens met Gertjan van Olst. ‘Ons fokproduct Inspire is bij het KWPN goedgekeurd en ook hem hebben we nu in gedeeld eigendom.’

Mits hij aan alle extra voorwaarden –zoals de gebruikelijke veterinaire eisen en een positief moederrapport– dan mag de gisteren aangewezen Notting Hill C-Two DVB in de voetsporen van zijn halfbroer Don Ducky proberen te treden.

Die was onder het zadel van Anouk Strikkers een absolute verrichingstopper bij het NRPS met alleen maar ZG’s (Zeer Goed) voor de dressuuronderdelen. Als vierjarige won de valkhengst met Anouk de Divoza Cup voor jonge dressuurpony’s, waar hij twee tienen kreeg van de gastamazones.

Ondertussen is Don Ducky gecastreerd en verkocht voor de sport en alleen nog via diepvriessperma beschikbaar voor de fokkerij.

‘Net Don Ducky’

Anouk Strikkers was ook aanwezig bij de eerste en tweede bezichtiging van Don Ducky’s halfbroer Notting Hill en ze volgt hem eigenlijk op de voet. ‘Hij lijkt qua karakter erg op Don Ducky’ zegt ze. ‘Die was ook zo braaf en gemakkelijk in de omgang.’

Notting Hill C-Two DVB doet in zijn lijf nog wat jeugdig aan en mist wat hengstuitstraling. ‘Maar’, zo oordeelde de jury, ‘Dat had Don Ducky op die leeftijd ook en ook die heeft zich daarna nog enorm ontwikkeld. Met zijn afstamming willen wij hem graag die tijd geven.’

Albertine Nannings voor Hoefslag, overname zonder schriftelijke toestemming van de auteur niet toegestaan