Nooren en Augustsson kopen Zweeds talent Chattanooga

Sylve Söderstrand heeft zijn jonge talentvolle springpaard Chattanooga verkocht aan de Zweedse springamazone Angelica Augustsson, haar man Marlon Modolo Zanotellie en voormalig bondscoach Henk Nooren.

‘Er is denk ik geen paard te vinden met net zoveel kwaliteiten als dit paard heeft. We willen ons met hem op de toekomst richten,’ zegt voormalig winnaar van het Europees brons Angelica Augustsson over de zevenjarige Westfaals gefokte Chattanooga (Cornet Prinz x Carprilli), die vandaag door Söderstrand naar Enkoping wordt gebracht, van waar dit door Henrik Klatte gefokte paard naar België zal worden overgebracht. Chattanooga werd tot voor kort gereden door Linn Backman, die er vorig jaar een van de Zweedse wild cards voor deelname aan de wereldkampioenschappen voor zesjarige paarden mee behaalde.

Sylve Söderstrand noemde de deal zelf de meest interessante die hij ooit had gedaan, als het om paarden gaat, en hij is heel blij dat Angelica Augustsson het talent van het paard verder zal ontwikkelen. ‘Het zag er fantastisch uit toen ze hem hier kwam proberen,’ aldus Sylve.

‘Het is een paard met een zeer groot potentieel. Hij is een voorzichtig bloedpaard en heel handig op de hindernissen. Ik vind het heel spannend om hem te gaan rijden. Hij is nog heel jong en we weten dat de beloftes pas in de toekomst waarheid worden, maar we dromen er wel alvast van,’ aldus Augustsson.

De aankoop ging in samenspraak met Henk Nooren. Hij was bondscoach van het Zweedse team, waarvan Angelica Augustsson deel uit maakte toen ze in 2013 team brons wonnen tijdens het EK. ‘Ik ken Henk al vele jaren en toen Marlon en ik voor onszelf begonnen, stuurde Henk soms paarden naar ons. Sindsdien is de samenwerking gegroeid en inmiddels hebben we verschillende paarden samen.’

De eerste internationale wedstrijd waaraan Angelica met Chattanooga zal deelnemen is in Vilamoura in Portugal in februari.

Bron: ridsport.se

Foto: Digishots