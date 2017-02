Nol Gerritsen: ‘Heel apart bewegen is het belangrijkst’

Een veulen dat heel apart loopt èn uitstraling heeft. Dat hoopt Nol Gerritsen aan te dragen voor de Eliteveiling Borculo eind augustus. Gerritsen trad onlangs samen met Eugene Reesink toe tot de selectiecommissie van de veulenveiling.

Vorige maand werd bekend dat Veulenveiling Borculo afscheid neemt van de ‘oude’ selectiecommissie bestaande uit Jacques Verkerk, Emmy de Jeu, Gerrit Maalderink, Dirk Reijne en Henk Rootveld. Hiervoor in de plaats komen aparte commissies voor de dressuur- en springveulens. Van enige tumult rondom het vervangen van de commissieleden heeft Gerritsen niets meegekregen. ‘En dat wil ik ook niet, ik stap er vers in.’

Twee vliegen in één klap

De hengstenhouder is vooral van plan ‘hele goeie’ veulens te selecteren. ‘Dat kan zijn tijdens de selectiedagen, maar ook wanneer ik bij klanten op bezoek ben voor de dekkingen. Ik moet er toch langs, dus sla ik twee vliegen in een klap.’

Hij ziet het als een uitdaging om vanaf mei zo’n 40 a 50 veulens voor de veiling aan de dragen. ‘Samen met Eugene Reesink zoeken we kwaliteitsvolle veulens die goed bewegen, een aparte uitstraling hebben en uit een interessante moederlijn komen.’

Te koop

Gerritsen runt in het Gelderse Wamel samen met zijn vrouw Jeanette ‘Paardencentrum de Dalhoeve’, dat hengsten aanbiedt als Don Tango, UB40, Total U.S. en Guardian S. Het bedrijf staat te koop. ‘Je moet een keer die beslissing nemen. Ik word 64 en er is geen opvolger. We zijn wel met iets bezig, maar de verkoop zal niet gemakkelijk zijn.’

Een eventuele verkoop betekent overigens niet automatisch het einde van De Dalhoeve. ‘We houden er niet mee op. Wellicht kunnen we op kleinere schaal verdergaan. Maar eerst maar eens verkopen.’

Bron: Hoefslag

Foto: Sjoert.com