Nog vier contra-getuigen casus Handsome O

Na de zestien getuigen die al opgeroepen waren door Kristin Andresen in het voorlopig getuigenverhoor rondom de hanentrekkende KWPN-kampioenshengst Handsome O heeft nu ook verkoper Purioso Hoeve aangegeven nog vier voorlopig getuigen te willen horen. Ondermeer dierenarts Arie Hoogendoorn en oud-KWPN-medewerker Irene Wolfs moeten zich bij de Rechtbank Groningen melden.

Naast Hoogendoorn en Wolfs worden ook de beide zoons van de eigenaar van de Purioso Hoeve, Jan Brouwer, opgeroepen om onder ede een getuigenverklaring af te leggen over hun kennis van Handsome O.

Johnson-zoon Handsome O was de kampioen van de hengstenkeuring in 2015 en werd in de daaropvolgende KSS-veiling afgeslagen voor 300.000,- euro. Koper was de Noorse miljardair Kristin Andresen die het paard voor haar dochter had aangeschaft.

Hoogendoorn & Wolfs

Dierenarts Arie Hoogendoorn en Irene Wolfs maakten deel uit van de KWPN-delegatie die Handsome O bezocht nadat koopster Kristin Andresen bij de KWPN Select Sale geklaagd had dat het paard aan hanentred leed.

Toch werden zij door de advocaten van Andresen niet opgeroepen voor een voorlopig getuigenverhoor, zoals afgelopen september wel gebeurde met hun reisgenoten dierenarts Jacques Maree en getuigen-deskundige Dr Inge Wijnberg.

Maree en Wijnberg lieten in hun verklaring noteren dat Handsome O in Denemarken duidelijk aan hanentred leed, maar dat –gezien de schrammen op het lichaam van de hengst– traumatisch letsel als oorzaak hieraan niet uit te sluiten was.

‘Meneer Hoogendoorn en mevrouw Wolfs kunnen het beeld dat is ontstaan door de eerdere verklaringen van meneer Maree en mevrouw Wijnberg verduidelijken’, aldus Mr Maaike Weda die de Purioso Hoeve in deze kwestie bijstaat.

Verschoningsrecht

Hetzelfde geldt volgens haar voor de verklaringen van de zonen van Jan Brouwer; Marthijs en Leo. ‘Zij kunnen vertellen over de tijd dat Handsome O nog bij hun vader op stal stond.’

Marthijs en Leo kunnen –omdat Jan Brouwer familie is– in de rechtbank gebruik maken van het verschoningsrecht, dat wil zeggen dat het hen is toegestaan op gestelde vragen geen antwoord te geven.

De kans dat zij hiervan gebruik zullen maken is nihil; ook Maria Brouwer, echtgenote van Jan, maakte hiervan geen gebruik in haar voorlopig getuigen verhoor afgelopen september.

Geen contra-getuigen voor KSS

Uit de eerdere onder ede-verklaringen is het beeld ontstaan dat Handsome O in Nederland in ieder geval niet is gesignaleerd met hanentred. Wanneer de hanentred van de Johnson-zoon in Denemarken precies is vastgesteld blijft onduidelijk.

Kristin Andresen gaat er vanuit dat Handsome O al tijdens de hengstenkeuring aan hanentred leed en dat dit met medeweten van het KWPN en KSS met botox is gemaskeerd. De wetenschap heeft tot op heden alleen nooit tevredenstellende resultaten met botox behaald, verklaarde eerder Dr Inge Wijnberg.

De KSS geeft bij monde van Mr Wibe Reddingius te kennen van contra-voorlopig getuigenverhoren af te zien.

De contra-voorlopig getuigenverhoren van Purioso Hoeve zullen over enkele maanden plaatsvinden.

Lees hier meer over de casus Handsome O

Albertine Nannings voor Hoefslag, overname zonder schriftelijke toestemming van de auteur niet toegestaan