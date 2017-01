NK Jachtpaarden; onbekend maakt onbemind?

Het is een van de minder bekende takken van de paardensport: de jacht. En dat terwijl het NK Jachtpaarden in het bos achter paleis Soestdijk voor zowel de deelnemers als het publiek een prachtig evenement is!

Het NKJ wordt in dit jaar verreden op zaterdag 22 april. De deelnemers zijn de leden van vier achter de meute jagende Nederlandse (slip)jacht verenigingen: de Koninklijke Nederlandsche Jacht Vereeniging (KNJV), de Midland Hunt, de Jachtvereniging Soestdijk (JVS) en de Veluwe Hunt. De Stichting NKJ is verantwoordelijk voor de organisatie.

Beste jachtpaard

De bedoeling van het NK is niet dat de beste jachtruiter wordt gehuldigd; op 22 april wordt bepaald welke ruiter over het beste jachtpaard beschikt. ‘Een goed jachtpaard heeft genoeg bloed en een groot hart want hij moet flinke stukken kunnen galopperen’, legt Eskil Bakker-Hulstra, secretaris van de Stichting NK Jachtpaarden uit.

‘De galop en de stap zijn het belangrijkst, die tellen dubbel in de beoordeling. Draven doen we eigenlijk nauwelijks. En de paarden moeten uiteraard goed kunnen springen, sommige sloten zijn zomaar twee of drie meter breed.’

Mooi hoofd

Kruisingen met Engels Volbloed zie je veel terug in de jacht. ‘Tijdens een evenement leggen ze rond de twintig kilometer af. Verder moet een jachtpaard goed zijn in de groep.’ Dat een paard leuk is om te zien, is ook mooi meegenomen. ‘Een paard met een mooi hoofd is net zo duur, dus dan kun je daar net zo goed voor kiezen,’ lacht Bakker-Hulstra.

Dat je veel schimmels ziet in de jacht, komt volgens de secretaris omdat die in Groot-Brittannië populair zijn. ‘Vaak vindt men een schimmel teveel werk, maar dat is zonde. Je ziet ze in het terrein juist goed terug en een bekend gezegde onder jagers is dat een schimmel nog altijd mooier is dan een mooie bruine.’

Winnen

Aan het NK doen ongeveer honderd combinaties mee. ‘Het NK is de enige wedstrijd van het jaar. ‘De KNJV organiseert in het seizoen, dat van oktober tot en met maart duur, ongeveer 45 jachten. Maar alleen tijdens het NK valt iets te winnen.’

De paarden worden ’s ochtends beoordeeld op exterieur, gangen en type. ‘Smiddags is de cross country, waarin gesprongen wordt over hagen, hekken, waterhindernissen en bomen. De beste twaalf paarden worden daarna nogmaals gereden door een jury die uit Engeland komt. ‘Zo kan een paard dat bij de jury minder bevalt ineens buiten de prijzen vallen’, legt Bakker-Hulstra uit.

In 2016 ging de zege naar de Iers gefokte Guinness, die gereden werd door Brigitte Vonk.

Foto wybrich.nl