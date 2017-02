NK Indoor: Daphne van Peperstraten Junioren-kampioen

Daphne van Peperstraten is zondag met Greenpoint’s Cupido (v Glock’s Johnson) op het KNHS-centrum in Ermelo zoals verwacht tot kampioen bij de junioren gekroond. Precies op de zo beroemde Obama-tekst ‘Yes we can’ groette de amazone haar kür, die beloond werd met 77.083 procent, af.

In de muziek van Peperstratens kür, een compositie van Joost Peters, zijn uitspraken van de Amerikaanse oud-president Barack Obama verwerkt. Zijn tekst ‘we are not enemies but friends’ sloot perfect aan bij de uitgestrekte stap die op dat moment werd getoond en de verder ook fijne en harmonieuze proef.

Van Peperstraten won zaterdag met een score van 71,80% al de eerste proef bij de junioren.

Sem Stiemer reed de 14-jarige ruin Waldemar (v Negro) op de klanken van Madonna’s Material Girl naar de tweede plek. Zijn kür werd beloond met 71.721 procent.

Thalia Rockx en de Don Schufro-merrie Cenda de la Fazenda werden derde met precies 71 procent.

Foto: DigiShots