Nieuwe start voor het Nederlands Hippisch Kenniscentrum

Na een tijd van afwezigheid is het Nederlands Hippisch Kenniscentrum sinds begin januari 2017 weer online. Op nhk.nl vind je informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen uit de paardensector.

Op de online kennisbank staat informatie over bijvoorbeeld ziektes, stalling, transport en voeding.

Initiatiefnemers KNHS, ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie) en FNHO ( De Federatie van Nederlandse Hippische Ondernemers) hebben het Nederlands Hippisch Kenniscentrum nieuw leven ingeblazen. Gezien de aanwezige behoefte van paardenliefhebbers aan informatie over het paard, de verzorging, gezondheid en het welzijn hiervan, zijn de plannen ontstaan om het NHK te vernieuwen.

Grote behoefte

Voorzitter Theo Ploegmakers: ‘Uit paardensportonderzoek van de KNHS onder 7.000 paardensporters is gebleken dat er een grote behoefte is aan informatie over het houden en verzorgen van paarden. Het NHK bundelt reeds beschikbare en wetenschappelijk verantwoorde informatie uit de sector en vertaalt dit in toegankelijke artikelen op nhk.nl.’

Door de samenwerking met verschillende organisaties en professionals uit de sector verzamelt het NHK kennis en informatie over het paard, de paardensport en de paardensector. Deze informatie is met wetenschappelijk onderzoek onderbouwd of afkomstig van een erkende professional uit het betreffende vakgebied.

Eenvoudige zoekbalk

De informatie op het NHK is degelijk, goed te begrijpen en gemakkelijk te vinden op één plek. De verschillende artikelen worden onderverdeeld in thema’s en zijn te vinden via een eenvoudige zoekbalk.

De komende tijd worden de artikelen op het NHK verder aangevuld. ‘Het aanvullen van de kennisbank blijft een doorlopend proces. Er is binnen de aangesloten organisaties een groot netwerk ontstaan en daardoor is er ook veel kennis en informatie beschikbaar welke we graag via het NHK willen ontsluiten’, aldus Rowie Rooth, projectcoördinator van het NHK.

Foto: Remco Veurink