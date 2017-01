Nieuwe selectiecommissies Veulenveiling Borculo

Eliteveiling Borculo heeft een reputatie hoog te houden als het aan komt op de selectie van topveulens. De veiling maakte zojuist via een persbericht bekend, om vanaf dit jaar met twee selectiecommissies te werken. Eén voor de selectie van springveulens, en één voor de selectie van dressuurveulens.

Groep scouts

De springcommissie bestaat uit Floris van Leuken en Pieter-Jan Berkers en de dressuurcommissie uit Nol Gerritsen en Eugene Reesink. Zij zullen samen met een groep van scouts uit het veld de selectie voor deze prestigieuze elite veiling voor hun rekening nemen. ‘We hebben in Borculo wat dat betreft een reputatie hoog te houden. De afgelopen jaren is het iedere keer weer gelukt collecties te selecteren van een ongekend hoog niveau, met dank aan de toenmalige selectiecomissie. Daar zijn we natuurlijk enorm trots op. Verleden jaar hebben we de veiling voor het eerst opgesplitst in twee dagen. De ene dag veilden we springgefokte veulens, de andere dag dressuurgefokte veulens. Dat is ons dusdanig goed bevallen dat we de structuur van de selectiecommissie daar op afgestemd hebben en nu dus gaan werken met twee selectiecommissies’, vertelt Jan Markink, voorzitter van Veulenveiling Borculo.

Opnieuw Indoor in Vragender

Naast het opsplitsen van de veiling in twee dagen, werd verleden jaar ook voor het eerst geveild in de indoor accommodatie van PSC Lichtenvoorde in Vragender. Markink: ‘Ook dat is uitstekend bevallen. Dit jaar zal het geheel nog net wat knusser worden ingedeeld, waardoor potentiële kopers en bezoekers een nog beter beeld krijgen van de veulens die aangeboden worden.’

KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch

Veulenveiling Borculo zal in de stand van Schuurman Hindernissen aanwezig zijn op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch en nodigt haar trouwe fokkers, maar ook andere relaties en fokkers die dit jaar een interessant spring- of dressuurveulen verwachten van harte uit de stand te bezoeken. ‘Fokkers kunnen hun (nog ongeboren) veulen direct opgeven als ze onze stand bezoeken’, besluit Markink.

Bron: Persbericht Veulenveiling Borculo / Hoefslag

Foto: Sjoert.com