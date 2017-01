Nieuwe Elite en Ambassadeur hengstenhengsten op de BWP keuring

Op de BWP hengstenkeuring werden vijf nieuwe Elite hengsten en vijf nieuwe Ambassadeurs gehuldigd. Met Kraque Boom (Olisco – Baby Boom IV x Joyau d’Or) is een Europese Kampioen Elite geworden. Deze hengst sprong op het hoogste niveau met Kevin Staut.

Bij de nieuw gekroonde Elite hengsten waren aanwezig: Cantario (Casiro I – A-Cantara x Cantus), fokker: Christiane Kuhn, Bailamos Biolley (Sir Donnerhall I – Dolce Vita Biolley x Florestan I), fokker: Brigitte de Biolley en Aaron (Florencio I – Danielle x Record), fokker: W. Oplaat.

Niet aanwezig waren: Hos d’O (Dollar dela Pierre – Noisette des Vaux x Cumano), fokker: Herman Claessens en Kraque Boom (Olisco – Baby Boom IV x Joyau d’Or), fokker: Henriette Evain.

Bij de Ambassadeurs waren twee zeer prominente hengsten aanwezig. Malito de Reve (Cumano – Dira Courcelle x Muguet du Manoir), fokker: Antoine Huyskens. Deze hengst heeft uit een laag aantal dekkingen toch een paar interessante Grand Prix springpaarden gebracht, zoals Grand Cru van de Rozenberg (fokker: Joost Verkinderen) winnaar van de Grand Prix van La Baule in 216 met Jérôme Guery. Gancia de Muze (fokker: Perry de Winter) is winnaar van de Grand Prix in Basel 2017.

De tweede aanwezige hengst was Emerald van ’t Ruytershof (Diamant de Semilly – Carthina Z x Carthago), fokker: Bert Van den Branden. Deze hengst heeft het afgelopen jaar onder Harrie Smolders goed gepresteerd. In de wereldbekerfinale in Göteborg werden ze tweede en in Rotterdam maakten ze deel uit van het winnende Nederlandse team in de landenwedstrijd.

De afwezigen hengsten waren Apple Juice (Tresor d’Opaline – Duel x Fier de Lui Z) fokker: William Christens, Tolano van ‘t Riethof (Chin Chin – Knappe van Heyvelde x Goldspring de Lauzelle), fokker: Robert Dieleman en Bentley vd Heffinck (Upsilon van de Heffinck – Souvenir vd Heffinck x Heartbreaker), fokker: Van de Heffinck BVBA.

Bron: Hoefslag