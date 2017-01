Nieuwe aanwinsten voor Laurence Vanommeslaghe

De 45-jarige Belgische Grand Prix-amazone Laurence Vanommeslaghe heeft twee nieuwe toppers om haar Grand Prix-carrière voort te zetten.

Avec Plaisir

Laurence vertegenwoordigde België in 2014 met Aved Plaisir op de World Equestrian Games in Caen en ze namen ook deel aan de Europese Kampioenschappen in Aken. De afgelopen seizoenen hebben we weinig van haar gehoord. Ze was niet meer aanwezig op de internationale wedstrijden. De inmiddels achttien jaar oude vosruin is teruggetrokken uit de sport. Avec Plaisir behaalde hoge scores met zijn regelmatige piaffe en passage, maar mag nu lekker van zijn oude dag genieten in de wei.

Nieuwe aanwinsten

Vanommeslaghe kocht een jaar geleden de negenjarige Belgische warmbloed Ibanero van de Vogelzang (Belissimo M x Weinzauber x Florestan). De ruin werd eerder getraind door Tom Franckx, Dana van Lierop en Anna Lena Holmen. Laurence is met hem in het voorjaar van 2016 gestart in de lichte tour op internationale shows in Frankrijk. Deze winter trainen ze intensief door, want in 2017 zijn ze van plan om te gaan starten op hoger niveau, in eerste instantie in de medium tour, Intermediaire II en korte Grand Prix.

De tienjarige Hannoveraanse ruin Havalon (Hotline x Wolkentanz II) is haar tweede topper. Hij was voorheen eigendom van Malte-Maximilian Dust. Dressuurruiter Christoph Dust reed hem in Duitsland tot M-niveau. Na 2013 is hij niet meer gestart.

‘Havalon is een zeer elegant paard met een top temperament en ik kijk ernaar uit om samen met hem aan de slag te gaan’, aldus Laurence. ‘We moeten de komende maanden aan elkaar wennen en ik zal waarschijnlijk ook met hem in de korte Grand Prix of Intermédiaire II rijden. We zullen zien hoe het gaat!’

Bron: Eurodressage

Foto: Digishots