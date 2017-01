Nieuw Grand Prix-paard voor Alexa Fairchild

De Belgische Grand Prix-amazone Alexa Fairchild heeft de beschikking gekregen over een nieuw Grand Prix-dressuurpaard, namelijk de elfjarige Hannoveraanse merrie Romy.

Romy is gefokt door Anke von Riegen en de Fairchilds hebben haar ter beschikking gekregen van de Libanese Karim Barake. De merrie is een dochter van Rousseau en werd gefokt uit Rawina (Rotspon x Lauries Crusader xx x Perfekt I). Ze is een volle zus van de internationaal deelnemende goedgekeurde hengst Harmony’s Fiorano (Susan Pape).

Romy begon haar dressuurcarrière als driejarige in Duitsland onder Stephan Luze. Ze nam deel aan de rijpaardrubrieken van drie regionale shows onder Luze en een keer onder Silke Hoffmann. De donkerbruine merrie maakte haar wedstrijddebuut in Frankrijk in 2010 onder haar nieuwe eigenaar Laurence Bigan. Ze namen deel aan wedstrijden voor vier- en vijfjarigen. Daarna verdween ze uit beeld tot 2015.

Onder Jean Francois Vesin nam Romy twee jaar deel op nationaal Grand Prix-niveau. Ze maakte haar debuut tijdens CDN Gex in juni 2015 en nam vervolgens deel aan een groot aantal nationale shows. Vesin en Romy eindigden tweede met 63,46% tijdens hun laatste Grand Prix van CDN Chazey Sur Ain in oktober 2016.

Inmiddels is Romy verhuisd naar Nederland, waar Alexa bij Anky van Grunsven traint. Alexa’s huidige nummer een Grand Prix-paard Vanita kreeg op Nieuwjaarsavond een aanval van koliek en werd geopereerd in Someren. De Jazz-zoon geneest goed van zijn operatie. Alexa heeft nu drie Grand Prix-paarden om mee deel te nemen in 2017, namelijk Vanita, Sunrise en Romy.

Bron: Eurodressage

Foto: Digishots