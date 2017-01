Net geen winst voor Schröder tijdens Medium Tour Zuidbroek

Niet Gerco Schröder, maar James Billington sprong in Zuidbroek tijdens de Medium Tour naar de overwinning. De Britse ruiter was slechts 0,05 seconden sneller in de barrage.

Billington ging van start met Celena VDL (v. Mr. Blue). Schröder klom in het zadel van Glock’s Dobelensky (v. Cornet Obolensky) en finishte in 35,46 seconden. Een foutloze ronde in 38,13 seconden leverde Duitser Thomas Brandt en Furado (v. For Pleasure) de derde plaats op.

Twee Nederlandse combinaties completeerden de top vijf. Beiden lieten een razendsnelle tijd noteren, maar kwamen door een springfout niet hoger in het klassement uit. Sjaak Sleiderink eindigde met Complemento (v. Contender) op plaats vier, de combinatie werd gevolgd door Albert Zoer en Drum Drum (v. Larino).

