TV-uitzending over Dressage International Roosendaal *video*

Eind december vond het CDI3* Dressage International Roosendaal plaats op Manege Den Goubergh. Horse & Country TV maakte een TV-uitzending die a.s. donderdag vanaf 21.00 uur te bekijken is.

Kim Noordijk

Het werd het concours voor pony amazone Kim Noordijk met haar pony Brasil. Tegen Hoefslag zei ze daarover: ‘De wedstrijd in Roosendaal was er één om nooit te vergeten. Alle drie de dagen gewonnen met dik over de 70%. Het leek wel of Brasil het wist dat het zijn laatste internationale wedstrijd was met mij. Brasil heeft alles gegeven en hij liep top’. Daarna kondigde ze aan haar pony te moeten verkopen, ook met het oog op de overstap naar de paarden.

Tommie Visser

Ook hebben we allemaal enorm kunnen genieten van de terugkeer van Tommie Visser met zijn Vingino die de kür op muziek op naam schreef. Tommie vertelde over het herstel van zijn topper. En natuurlijk was hij enorm blij met het mooie resultaat. Al ligt zijn focus op goed presteren tijdens het outdoor seizoen dit jaar.

Horse & Country TV

Roosendaal leverde nog veel meer mooie en bijzondere momenten. Horse & Country TV was er een aantal dagen en maakte een impressie. Voor mensen met ‘kabelaansluiting’ is Horse & Country TV over het algemeen als aparte zender te verkrijgen. Anders kijk je de uitzending gewoon via internet tv.

Onderstaand filmpje geeft alvast een klein voorproefje: